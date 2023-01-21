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В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки - РИА Новости, 21.01.2023
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В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки
В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки - РИА Новости, 21.01.2023
В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки и взрывать петарды, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:59
2023-01-21T22:04
в мире
жан-люк меланшон
элизабет борн
эммануэль макрон
франция
лион
париж
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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. В Париже на акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки и взрывать петарды, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Во французской столице проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", молодежными ассоциациями и антикапиталистами. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14 часов по местному времени по направлению к площади Нации.На марше радикалы black block начали громить витрины банка и банкоматы, а также ломать светофоры. Несколько манифестантов взорвали петарды и кинули в полицейских стеклянные бутылки. Они скандируют лозунги "Долой капитализм", "Макрон, мы будем бороться до конца" . На плакатах участников написано: "Терять всю жизнь, чтобы заработать на нее", "Макрон при делах — пенсионеры на кладбище", "Молодежь говорит нет!", "Работать ночами после 60 полезно для здоровья".Кроме того, митингующие несут карикатурные изображения Эммануэля Макрона с подписями: "Вставайте, старики! Работники будущего — это вы".На акции собрались десятки тысяч человек, в том числе представители движения "Желтые жилеты". По данным местных СМИ, порядок на демонстрации обеспечивают 3,5 тысячи полицейских и жандармов. В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В МВД страны сообщили, что в протестах приняли более миллиона человек.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в этом году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html
https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846275095.html
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Беспорядки в Париже во время митинга против пенсионной реформы
Беспорядки в Париже во время митинга против пенсионной реформы
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в мире, жан-люк меланшон, элизабет борн, эммануэль макрон, франция, лион, париж
В мире, Жан-Люк Меланшон, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, Франция, Лион, Париж
18:59 21.01.2023 (обновлено: 22:04 21.01.2023)
 
В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже на акции против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. В Париже на акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки и взрывать петарды, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во французской столице проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", молодежными ассоциациями и антикапиталистами.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:14
Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты
Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14 часов по местному времени по направлению к площади Нации.
На марше радикалы black block начали громить витрины банка и банкоматы, а также ломать светофоры. Несколько манифестантов взорвали петарды и кинули в полицейских стеклянные бутылки.
Они скандируют лозунги "Долой капитализм", "Макрон, мы будем бороться до конца" . На плакатах участников написано: "Терять всю жизнь, чтобы заработать на нее", "Макрон при делах — пенсионеры на кладбище", "Молодежь говорит нет!", "Работать ночами после 60 полезно для здоровья".
Кроме того, митингующие несут карикатурные изображения Эммануэля Макрона с подписями: "Вставайте, старики! Работники будущего — это вы".
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 14:50
Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро
На акции собрались десятки тысяч человек, в том числе представители движения "Желтые жилеты".
По данным местных СМИ, порядок на демонстрации обеспечивают 3,5 тысячи полицейских и жандармов.
В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В МВД страны сообщили, что в протестах приняли более миллиона человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в этом году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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