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Определены главные тренды гостиничной индустрии - РИА Новости, 21.01.2023
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Туризм
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Определены главные тренды гостиничной индустрии
Определены главные тренды гостиничной индустрии - РИА Новости, 21.01.2023
Определены главные тренды гостиничной индустрии
Эксперты крупной российской гостиничной сети рассказали, как поменялась индустрия гостеприимства за последние два года, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:15
2023-01-21T05:15
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты крупной российской гостиничной сети рассказали, как поменялась индустрия гостеприимства за последние два года, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels.Так, по данным аналитиков, резко сократилась глубина продаж: гости стали бронировать отели гораздо ближе к дате заезда. Сейчас как минимум половина запросов приходит перед заселением.Также за два года количество самостоятельных бронирований, в связи с уходом таких агрегаторов, как Booking, резко возросло.Все чаще используются мобильные телефоны. Если в 2014 году примерно 80 процентов клиентов бронировали номера через стационарный компьютер, то в прошлом году обнаружилась обратная тенденция. Уже 80 процентов – с помощью смартфонов.Вырос спрос на услуги "восстановление и отдых", на это в первую очередь повлиял коронавирус. "Раньше основными категориями отдыха у нас были бизнес-путешествия и отпуска, как правило, у моря, – уточнили эксперты. – Прежде санатории и различная восстановительная медицина занимали крайне небольшую долю в структуре спроса". Начиная с 2021 года гости хотят не просто съездить в отпуск, но еще и поправить здоровье. Загрузка почти всех санаториев сети на протяжении года была полной. Ожидается, что и в 2023 году спрос на такие услуги продолжит расти.
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новости - туризм, туризм, туристы, отели, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отели, отдых в России
05:15 21.01.2023
 
Определены главные тренды гостиничной индустрии

Эксперты рассказали, как индустрия гостеприимства поменялась за последние два года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкОтель Azimut на Смоленской площади в Москве
Отель Azimut на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты крупной российской гостиничной сети рассказали, как поменялась индустрия гостеприимства за последние два года, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels.
Так, по данным аналитиков, резко сократилась глубина продаж: гости стали бронировать отели гораздо ближе к дате заезда. Сейчас как минимум половина запросов приходит перед заселением.
Также за два года количество самостоятельных бронирований, в связи с уходом таких агрегаторов, как Booking, резко возросло.
Все чаще используются мобильные телефоны. Если в 2014 году примерно 80 процентов клиентов бронировали номера через стационарный компьютер, то в прошлом году обнаружилась обратная тенденция. Уже 80 процентов – с помощью смартфонов.
Вырос спрос на услуги "восстановление и отдых", на это в первую очередь повлиял коронавирус.
"Раньше основными категориями отдыха у нас были бизнес-путешествия и отпуска, как правило, у моря, – уточнили эксперты. – Прежде санатории и различная восстановительная медицина занимали крайне небольшую долю в структуре спроса".
Начиная с 2021 года гости хотят не просто съездить в отпуск, но еще и поправить здоровье. Загрузка почти всех санаториев сети на протяжении года была полной. Ожидается, что и в 2023 году спрос на такие услуги продолжит расти.
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