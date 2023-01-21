https://ria.ru/20230121/oteli-1846326180.html

Определены главные тренды гостиничной индустрии

Определены главные тренды гостиничной индустрии - РИА Новости, 21.01.2023

Определены главные тренды гостиничной индустрии

Эксперты крупной российской гостиничной сети рассказали, как поменялась индустрия гостеприимства за последние два года, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T05:15

2023-01-21T05:15

2023-01-21T05:15

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

отели

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153184/06/1531840680_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_dc698d5ab07b8872b99b38c1c480aee4.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты крупной российской гостиничной сети рассказали, как поменялась индустрия гостеприимства за последние два года, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels.Так, по данным аналитиков, резко сократилась глубина продаж: гости стали бронировать отели гораздо ближе к дате заезда. Сейчас как минимум половина запросов приходит перед заселением.Также за два года количество самостоятельных бронирований, в связи с уходом таких агрегаторов, как Booking, резко возросло.Все чаще используются мобильные телефоны. Если в 2014 году примерно 80 процентов клиентов бронировали номера через стационарный компьютер, то в прошлом году обнаружилась обратная тенденция. Уже 80 процентов – с помощью смартфонов.Вырос спрос на услуги "восстановление и отдых", на это в первую очередь повлиял коронавирус. "Раньше основными категориями отдыха у нас были бизнес-путешествия и отпуска, как правило, у моря, – уточнили эксперты. – Прежде санатории и различная восстановительная медицина занимали крайне небольшую долю в структуре спроса". Начиная с 2021 года гости хотят не просто съездить в отпуск, но еще и поправить здоровье. Загрузка почти всех санаториев сети на протяжении года была полной. Ожидается, что и в 2023 году спрос на такие услуги продолжит расти.

https://ria.ru/20230119/otel-1846084948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отели, отдых в россии