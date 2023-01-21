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Руководство МО Украины вызвали в Раду по вопросу разворовывания госсредств
Руководство МО Украины вызвали в Раду по вопросу разворовывания госсредств - РИА Новости, 21.01.2023
Руководство МО Украины вызвали в Раду по вопросу разворовывания госсредств
Депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что руководство минобороны Украины вызвали на заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:03
2023-01-21T23:03
2023-01-21T23:03
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что руководство минобороны Украины вызвали на заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в связи со скандалом по закупке продуктов для армии по завышенным ценам. Ранее в субботу на сайте украинского издания "Зеркало недели" журналисты опубликовали статью, где сообщалось о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. По данным журналистского расследования, продукты в войска были закуплены по ценам, которые завышены в разы. По ее словам, заседание должно состояться в закрытом режиме в ближайшее время. Она написала, что Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку минобороны, и по результатам ожидаются "резонансные выводы". "О закупках в Министерстве обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Руководство МО Украины вызвали в Раду по вопросу разворовывания госсредств
Комитет Рады по нацбезопасности вызвал для отчета по закупкам руководство МО Украины
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что руководство минобороны Украины вызвали на заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в связи со скандалом по закупке продуктов для армии по завышенным ценам.
Ранее в субботу на сайте украинского издания "Зеркало недели" журналисты опубликовали статью, где сообщалось о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. По данным журналистского расследования, продукты в войска были закуплены по ценам, которые завышены в разы.
"Вызываем руководство министерства обороны Украины на комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки", - написала Безуглая в соцсети.
По ее словам, заседание должно состояться в закрытом режиме в ближайшее время. Она написала, что Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку минобороны, и по результатам ожидаются "резонансные выводы".
"О закупках в Министерстве обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики", - добавила она.