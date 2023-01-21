https://ria.ru/20230121/osuzhdenie-1846522853.html
Арабские страны осудили сожжение Корана в Швеции
Арабские страны осудили сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 21.01.2023
Арабские страны осудили сожжение Корана в Швеции
Министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива выступили с осуждением сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:45
2023-01-21T23:45
2023-01-21T23:54
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива выступили с осуждением сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. МИД Саудовской Аравии заявил о решительном осуждении проведенной в Швеции акции по сожжению священной для мусульман книги. "Королевство подтверждает свою твердую позицию, считая важным распространять ценности диалога, терпимости и мирного сосуществования и отказаться от ненависти и экстремизма", – говорится в заявлении министерства. МИД Кувейта предупредил, что такие действия "могут вызвать негодование у мусульман всего мира и стать опасной провокацией". МИД ОАЭ призвал к "уважению религиозных символов и отказу от оскорблений религий и их святынь".
https://ria.ru/20230121/islamofobiya-1846511073.html
https://ria.ru/20201101/erdogan-1582576603.html
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в мире, стокгольм (город), швеция, турция
В мире, Стокгольм (город), Швеция, Турция, Религия
23:45 21.01.2023 (обновлено: 23:54 21.01.2023)
Арабские страны осудили сожжение Корана в Швеции
МИД стран Персидского залива осудил сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме