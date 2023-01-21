https://ria.ru/20230121/obstrel-1846519511.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T23:02

2023-01-21T23:02

2023-01-21T23:02

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 22.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846480433.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато