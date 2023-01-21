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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/obstrel-1846519511.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:02
2023-01-21T23:02
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 22.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846480433.html
макеевка
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происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
23:02 21.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 22.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:51Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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