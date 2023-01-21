https://ria.ru/20230121/obstrel-1846490587.html

ВСУ обстреляли Каховку

ВСУ обстреляли Каховку - РИА Новости, 21.01.2023

ВСУ обстреляли Каховку

Украинские войска вновь обстреляли Каховку из артиллерии, в результате обстрела повреждения получил частный жилой дом, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:56

2023-01-21T17:56

2023-01-21T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Каховку из артиллерии, в результате обстрела повреждения получил частный жилой дом, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб Херсонской области. "В 15:30 ВСУ выпустили по городу Каховка 4 снаряда из ствольной артиллерии. В результате обстрела поврежден частный гражданский дом. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины