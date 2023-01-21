https://ria.ru/20230121/obstrel-1846490587.html
ВСУ обстреляли Каховку
ВСУ обстреляли Каховку - РИА Новости, 21.01.2023
ВСУ обстреляли Каховку
Украинские войска вновь обстреляли Каховку из артиллерии, в результате обстрела повреждения получил частный жилой дом, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:56
2023-01-21T17:56
2023-01-21T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Каховку из артиллерии, в результате обстрела повреждения получил частный жилой дом, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб Херсонской области. "В 15:30 ВСУ выпустили по городу Каховка 4 снаряда из ствольной артиллерии. В результате обстрела поврежден частный гражданский дом. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины