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Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке
Украинские войска в 16.00 выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:20
2023-01-21T16:20
2023-01-21T16:20
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
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нато
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Продолжение обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке