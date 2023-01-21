https://ria.ru/20230121/obstrel-1846472324.html

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Макеевке

Украинские войска в 16.00 выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:20

2023-01-21T16:20

2023-01-21T16:20

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Продолжение обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато