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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска продолжили обстрел Кировского района Донецка, в 12.15 выпустив еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:49
2023-01-21T12:49
2023-01-21T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска продолжили обстрел Кировского района Донецка, в 12.15 выпустив еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство зафиксировало разрыв шести снарядов, выпущенных украинскими войсками в Кировском районе Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов