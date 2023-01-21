https://ria.ru/20230121/obstrel-1846436705.html

ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области

ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области - РИА Новости, 21.01.2023

ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области

Украинские войска совершили очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:31

2023-01-21T11:31

2023-01-21T13:17

курская область

глушковский район

вооруженные силы украины

украина

роман старовойт

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска совершили очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.Теткино не раз подвергалось ударам со стороны Украины. Так, 8 января там зафиксировали не менее десяти прилетов, из-за чего поселок остался без электроэнергии. В конце декабря при украинском обстреле один дом в Теткино был разрушен прямым попаданием, еще пять получили повреждения. Была также перебита газовая труба.Украинские войска практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230120/obstrel-1846345441.html

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Екатерина Зайцева

курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, украина, роман старовойт, происшествия