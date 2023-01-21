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ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области - РИА Новости, 21.01.2023
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ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области
ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области - РИА Новости, 21.01.2023
ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области
Украинские войска совершили очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:31
2023-01-21T13:17
курская область
глушковский район
вооруженные силы украины
украина
роман старовойт
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска совершили очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.Теткино не раз подвергалось ударам со стороны Украины. Так, 8 января там зафиксировали не менее десяти прилетов, из-за чего поселок остался без электроэнергии. В конце декабря при украинском обстреле один дом в Теткино был разрушен прямым попаданием, еще пять получили повреждения. Была также перебита газовая труба.Украинские войска практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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курская область
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курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, украина, роман старовойт, происшествия
Курская область, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Роман Старовойт, Происшествия
11:31 21.01.2023 (обновлено: 13:17 21.01.2023)
 
ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ сбросили две гранаты на мелькомбинат в Теткино

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска совершили очередную атаку на приграничный поселок Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет", — сообщил он.

Теткино не раз подвергалось ударам со стороны Украины. Так, 8 января там зафиксировали не менее десяти прилетов, из-за чего поселок остался без электроэнергии. В конце декабря при украинском обстреле один дом в Теткино был разрушен прямым попаданием, еще пять получили повреждения. Была также перебита газовая труба.
Украинские войска практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Курская областьГлушковский районВооруженные силы УкраиныУкраинаРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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