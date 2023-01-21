Нидерланды обучат 400 украинских солдат
Минобороны Нидерландов сообщило о планах в этом году обучить еще 400 солдат ВСУ
© Фото : Sgt. Anthony JonesИнструктор обучает солдат ВСУ
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Нидерланды в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" в Великобритании ещё 400 украинских солдат, заявила в пятницу министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
"В период с января по апрель 2023 года около 65 солдат морской пехоты (Нидерландов) проведут подготовку двух партий по 200 украинских новобранцев в каждой", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).
В этом же письме она сообщила о решении Нидерландов направить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
В августе 2022 года Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании. В настоящее время в обучении участвуют более 100 нидерландских военнослужащих.
Власти Нидерландов заявили, что в 2023 году выделят помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.