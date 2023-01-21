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Нидерланды обучат 400 украинских солдат - РИА Новости, 21.01.2023
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Нидерланды обучат 400 украинских солдат
Нидерланды обучат 400 украинских солдат - РИА Новости, 21.01.2023
Нидерланды обучат 400 украинских солдат
Нидерланды в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" в Великобритании ещё 400 украинских солдат, заявила в пятницу министр обороны... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:26
2023-01-21T05:26
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
нидерланды
украина
россия
нато
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Нидерланды в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" в Великобритании ещё 400 украинских солдат, заявила в пятницу министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. В этом же письме она сообщила о решении Нидерландов направить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. В августе 2022 года Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании. В настоящее время в обучении участвуют более 100 нидерландских военнослужащих. Власти Нидерландов заявили, что в 2023 году выделят помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нидерланды, украина, россия, нато
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Нидерланды, Украина, Россия, НАТО
05:26 21.01.2023
 
Нидерланды обучат 400 украинских солдат

Минобороны Нидерландов сообщило о планах в этом году обучить еще 400 солдат ВСУ

© Фото : Sgt. Anthony JonesИнструктор обучает солдат ВСУ
Инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Нидерланды в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" в Великобритании ещё 400 украинских солдат, заявила в пятницу министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
"В период с января по апрель 2023 года около 65 солдат морской пехоты (Нидерландов) проведут подготовку двух партий по 200 украинских новобранцев в каждой", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).
В этом же письме она сообщила о решении Нидерландов направить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
В августе 2022 года Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании. В настоящее время в обучении участвуют более 100 нидерландских военнослужащих.
Власти Нидерландов заявили, что в 2023 году выделят помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 13:56Специальная военная операция на Украине
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В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)НидерландыУкраинаРоссияНАТО
 
 
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