https://ria.ru/20230121/niderlandy-1846412672.html

Нидерланды обучат 400 украинских солдат

Нидерланды обучат 400 украинских солдат - РИА Новости, 21.01.2023

Нидерланды обучат 400 украинских солдат

Нидерланды в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" в Великобритании ещё 400 украинских солдат, заявила в пятницу министр обороны... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T05:26

2023-01-21T05:26

2023-01-21T05:26

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

нидерланды

украина

россия

нато

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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Нидерланды в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" в Великобритании ещё 400 украинских солдат, заявила в пятницу министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. В этом же письме она сообщила о решении Нидерландов направить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. В августе 2022 года Нидерланды присоединились к программе "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании. В настоящее время в обучении участвуют более 100 нидерландских военнослужащих. Власти Нидерландов заявили, что в 2023 году выделят помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/poteri-1846250980.html

нидерланды

украина

россия

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нидерланды, украина, россия, нато