09:48 21.01.2023 (обновлено: 10:59 21.01.2023)
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ
Рогов: российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — сказал он.
По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.
"Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — добавил Рогов.
На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.