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В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/nastuplenie-1846427765.html
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ
На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:48
2023-01-21T10:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. "Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — добавил Рогов. На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230118/grad-1845682262.html
https://ria.ru/20230117/vsu-1845593558.html
запорожская область
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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Безопасность
09:48 21.01.2023 (обновлено: 10:59 21.01.2023)
 
В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ

Рогов: российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — сказал он.
По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.
"Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — добавил Рогов.
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На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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