https://ria.ru/20230121/nastuplenie-1846427765.html

В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ

В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023

В Запорожской области взломали первую линию обороны ВСУ

На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:48

2023-01-21T09:48

2023-01-21T10:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

запорожье

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По словам собеседника агентства, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. "Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье", — добавил Рогов. На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230118/grad-1845682262.html

https://ria.ru/20230117/vsu-1845593558.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, безопасность