https://ria.ru/20230121/napravlenie-1846460369.html

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье - РИА Новости, 21.01.2023

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье

Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:59

2023-01-21T14:59

2023-01-21T17:28

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

в мире

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_346df61c5420d5c3a30bd0ed5acf88b0.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье", — говорится в заявлении.По данным ведомства, потери украинской армии на этом направлении составили: На этой неделе российские военные также взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, село Клещеевка под Артемовском в ДНР и село Лобковое на Запорожском направлении.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, в мире, украина, донбасс, владимир путин