https://ria.ru/20230121/napravlenie-1846460369.html
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье - РИА Новости, 21.01.2023
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье
Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:59
2023-01-21T14:59
2023-01-21T17:28
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
в мире
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_346df61c5420d5c3a30bd0ed5acf88b0.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье", — говорится в заявлении.По данным ведомства, потери украинской армии на этом направлении составили: На этой неделе российские военные также взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, село Клещеевка под Артемовском в ДНР и село Лобковое на Запорожском направлении.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
сша
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b3d1339ea07490b65b2c3db8e257941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, в мире, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Донбасс, Владимир Путин
14:59 21.01.2023 (обновлено: 17:28 21.01.2023)
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье
Минобороны сообщило об освобождении ВС России населенного пункта Двуречья в ДНР