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На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/napravlenie-1846460369.html
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье - РИА Новости, 21.01.2023
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье
Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:59
2023-01-21T17:28
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье", — говорится в заявлении.По данным ведомства, потери украинской армии на этом направлении составили: На этой неделе российские военные также взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, село Клещеевка под Артемовском в ДНР и село Лобковое на Запорожском направлении.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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украина
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, в мире, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Донбасс, Владимир Путин
14:59 21.01.2023 (обновлено: 17:28 21.01.2023)
 
На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье

Минобороны сообщило об освобождении ВС России населенного пункта Двуречья в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на бронетранспортере БТР-82А
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, потери украинской армии на этом направлении составили:
  • до 50 солдат убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • две гаубицы Д-20 и Д-30.
На этой неделе российские военные также взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, село Клещеевка под Артемовском в ДНР и село Лобковое на Запорожском направлении.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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