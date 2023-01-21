https://ria.ru/20230121/mtsk-1846406037.html

На некоторых участках МЦД-2 и МЦК в выходные прекращено движение поездов

На некоторых участках МЦД-2 и МЦК в выходные прекращено движение поездов - РИА Новости, 21.01.2023

На некоторых участках МЦД-2 и МЦК в выходные прекращено движение поездов

Движение поездов второго Московского центрального диаметра (МЦД-2, D2) на участке Каланчевская – Курский вокзал и Московского центрального кольца (МЦК) между... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T01:01

2023-01-21T01:01

2023-01-21T07:54

общество

нахабино

подольск

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

курский вокзал

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Движение поездов второго Московского центрального диаметра (МЦД-2, D2) на участке Каланчевская – Курский вокзал и Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская в выходные будет временно приостановлено в связи с проведением работ, следует из сообщений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал будет временно приостановлено для модернизации инфраструктуры перед запуском МЦД-4. В связи с этим поезда МЦД-2 и часть электричек Рижского, Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская и Рижского вокзала, от Подольска до Курского вокзала.При этом для пригородных поездов дальних маршрутов сквозной маршрут сохранится. Они будут курсировать на участке Каланчевская – Курский вокзал в реверсивном режиме по одному пути. Часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.Технологические "окна" назначены с 01.30 мск 21 января до 04.30 мск 23 января, когда пассажиропоток минимален, чтобы сохранить объемы движения в будни.Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 метров в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на Проектируемый проезд.Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 3.00 мск 21 января до 3.00 мск 22 января. В течение суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до Хорошево, а по часовой – до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты.

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/turnikety-1828670376.html

https://ria.ru/20230118/metropoliten-1845640922.html

нахабино

подольск

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общество, нахабино, подольск, московское центральное кольцо (мцк), ржд, курский вокзал