https://ria.ru/20230121/moskva-1846422836.html
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году - РИА Новости, 21.01.2023
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году
Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:17
2023-01-21T09:17
2023-01-21T09:17
экономика
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
зеленоградский административный округ
троицкий административный округ
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С 2016 года столичные власти без торгов предоставляют инвесторам в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. Эта мера поддержки упрощает создание и развитие производств, что дает городу дополнительные рабочие места."Для строительства новых и расширения действующих производств город выделит компаниям более 181 гектара земли. В результате в Москве появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки, индустриальный кластер и другие объекты. На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Примерно половина одобренных МаИП – будущие заводы по производству стройматериалов. Такие предприятия появятся в Зеленоградском административном округе (четыре участка общей площадью более 35 гектаров), в Троицком административном округе (участок 28 гектаров), в Капотне (два гектара) и на Балаклавском проспекте (один гектар).На втором месте среди МаИП – пищевые производства. Так, в Троицком административном округе на 27 гектарах инвестор построит кластер для производителей молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, а также упаковки и другой продукции. На севере города на 1,8 гектара появится фабрика по выпуску готовых блюд для общепита, а на западе столицы под производство инновационных продуктов питания выделят 0,7 гектара.С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год. К концу 2022 года город заключил такие договоры с 13 инвесторами.
https://ria.ru/20230120/efimov-1846181806.html
https://ria.ru/20230111/zavod-1843986226.html
москва
зеленоградский административный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, зеленоградский административный округ, троицкий административный округ
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Зеленоградский административный округ, Троицкий административный округ
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году
Заммэра Ефимов: Москва в 2022 году одобрила 31 инвестиционный проект в промышленности
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С 2016 года столичные власти без торгов предоставляют инвесторам в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. Эта мера поддержки упрощает создание и развитие производств, что дает городу дополнительные рабочие места.
"Для строительства новых и расширения действующих производств город выделит компаниям более 181 гектара земли. В результате в Москве появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки, индустриальный кластер и другие объекты. На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Примерно половина одобренных МаИП – будущие заводы по производству стройматериалов. Такие предприятия появятся в Зеленоградском административном округе
(четыре участка общей площадью более 35 гектаров), в Троицком административном округе
(участок 28 гектаров), в Капотне
(два гектара) и на Балаклавском проспекте (один гектар).
На втором месте среди МаИП – пищевые производства. Так, в Троицком административном округе на 27 гектарах инвестор построит кластер для производителей молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, а также упаковки и другой продукции. На севере города на 1,8 гектара появится фабрика по выпуску готовых блюд для общепита, а на западе столицы под производство инновационных продуктов питания выделят 0,7 гектара.
С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год. К концу 2022 года город заключил такие договоры с 13 инвесторами.