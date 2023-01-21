https://ria.ru/20230121/moskva-1846422836.html

Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году

Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году - РИА Новости, 21.01.2023

Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году

Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:17

2023-01-21T09:17

2023-01-21T09:17

экономика

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

зеленоградский административный округ

троицкий административный округ

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С 2016 года столичные власти без торгов предоставляют инвесторам в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. Эта мера поддержки упрощает создание и развитие производств, что дает городу дополнительные рабочие места."Для строительства новых и расширения действующих производств город выделит компаниям более 181 гектара земли. В результате в Москве появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки, индустриальный кластер и другие объекты. На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Примерно половина одобренных МаИП – будущие заводы по производству стройматериалов. Такие предприятия появятся в Зеленоградском административном округе (четыре участка общей площадью более 35 гектаров), в Троицком административном округе (участок 28 гектаров), в Капотне (два гектара) и на Балаклавском проспекте (один гектар).На втором месте среди МаИП – пищевые производства. Так, в Троицком административном округе на 27 гектарах инвестор построит кластер для производителей молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, а также упаковки и другой продукции. На севере города на 1,8 гектара появится фабрика по выпуску готовых блюд для общепита, а на западе столицы под производство инновационных продуктов питания выделят 0,7 гектара.С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год. К концу 2022 года город заключил такие договоры с 13 инвесторами.

https://ria.ru/20230120/efimov-1846181806.html

https://ria.ru/20230111/zavod-1843986226.html

москва

зеленоградский административный округ

троицкий административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, зеленоградский административный округ, троицкий административный округ