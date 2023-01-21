Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/moskva-1846422836.html
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году - РИА Новости, 21.01.2023
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году
Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:17
2023-01-21T09:17
экономика
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
зеленоградский административный округ
троицкий административный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590446_0:10:1645:935_1920x0_80_0_0_4cefb543bc624ab76386704117a1b0ce.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С 2016 года столичные власти без торгов предоставляют инвесторам в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. Эта мера поддержки упрощает создание и развитие производств, что дает городу дополнительные рабочие места."Для строительства новых и расширения действующих производств город выделит компаниям более 181 гектара земли. В результате в Москве появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки, индустриальный кластер и другие объекты. На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Примерно половина одобренных МаИП – будущие заводы по производству стройматериалов. Такие предприятия появятся в Зеленоградском административном округе (четыре участка общей площадью более 35 гектаров), в Троицком административном округе (участок 28 гектаров), в Капотне (два гектара) и на Балаклавском проспекте (один гектар).На втором месте среди МаИП – пищевые производства. Так, в Троицком административном округе на 27 гектарах инвестор построит кластер для производителей молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, а также упаковки и другой продукции. На севере города на 1,8 гектара появится фабрика по выпуску готовых блюд для общепита, а на западе столицы под производство инновационных продуктов питания выделят 0,7 гектара.С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год. К концу 2022 года город заключил такие договоры с 13 инвесторами.
https://ria.ru/20230120/efimov-1846181806.html
https://ria.ru/20230111/zavod-1843986226.html
москва
зеленоградский административный округ
троицкий административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590446_117:0:1580:1097_1920x0_80_0_0_20eb394fc6a0157070bfdd34f8fcbd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, зеленоградский административный округ, троицкий административный округ
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Зеленоградский административный округ, Троицкий административный округ
09:17 21.01.2023
 
Ефимов: город одобрил более 30 производственных инвестпроектов в 2022 году

Заммэра Ефимов: Москва в 2022 году одобрила 31 инвестиционный проект в промышленности

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году одобрило реализацию 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в сфере промышленности – почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С 2016 года столичные власти без торгов предоставляют инвесторам в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. Эта мера поддержки упрощает создание и развитие производств, что дает городу дополнительные рабочие места.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
20 января, 11:14
Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей
"Для строительства новых и расширения действующих производств город выделит компаниям более 181 гектара земли. В результате в Москве появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки, индустриальный кластер и другие объекты. На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Примерно половина одобренных МаИП – будущие заводы по производству стройматериалов. Такие предприятия появятся в Зеленоградском административном округе (четыре участка общей площадью более 35 гектаров), в Троицком административном округе (участок 28 гектаров), в Капотне (два гектара) и на Балаклавском проспекте (один гектар).
На втором месте среди МаИП – пищевые производства. Так, в Троицком административном округе на 27 гектарах инвестор построит кластер для производителей молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, а также упаковки и другой продукции. На севере города на 1,8 гектара появится фабрика по выпуску готовых блюд для общепита, а на западе столицы под производство инновационных продуктов питания выделят 0,7 гектара.
С марта прошлого года власти Москвы в рамках антикризисной поддержки бизнеса начали давать в аренду участки под производственные МаИП по ставке за один рубль в год. К концу 2022 года город заключил такие договоры с 13 инвесторами.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 09:14
Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили завод измерительных приборов
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЗеленоградский административный округТроицкий административный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала