https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html
Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон
Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон - РИА Новости, 21.01.2023
Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон
Президент Молдавии Майя Санду по приказу западных кураторов втягивает республику в НАТО, хотя народ против этого, считает бывший глава страны Игорь Додон. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:07
2023-01-21T16:07
2023-01-21T16:07
в мире
игорь додон
майя санду
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нато
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КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по приказу западных кураторов втягивает республику в НАТО, хотя народ против этого, считает бывший глава страны Игорь Додон. Президент Молдавии неоднократно заявляла, что республика является нейтральной, однако этот пункт конституции можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Майя Санду продолжает втягивать Молдавию в НАТО - вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающему категорически против присоединения к этой военной структуре… Она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдавии", - написал Додон в telegram-канале. По его словам, граждане республики хотят сохранения нейтралитета и мира, они никогда не согласятся "стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России", Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230120/nato-1846303685.html
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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, нато
В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия, НАТО
Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон
Экс-президент Молдавии Додон: Санду по указке Запада втягивает страну в НАТО
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду по приказу западных кураторов втягивает республику в НАТО, хотя народ против этого, считает
бывший глава страны Игорь Додон.
Президент Молдавии неоднократно заявляла, что республика является нейтральной, однако этот пункт конституции можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО.
"Майя Санду продолжает втягивать Молдавию в НАТО - вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающему категорически против присоединения к этой военной структуре… Она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдавии", - написал Додон в telegram-канале.
По его словам, граждане республики хотят сохранения нейтралитета и мира, они никогда не согласятся "стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России",
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.