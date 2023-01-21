https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html

Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон

Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон - РИА Новости, 21.01.2023

Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон

Президент Молдавии Майя Санду по приказу западных кураторов втягивает республику в НАТО, хотя народ против этого, считает бывший глава страны Игорь Додон. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:07

2023-01-21T16:07

2023-01-21T16:07

в мире

игорь додон

майя санду

молдавия

нато

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КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по приказу западных кураторов втягивает республику в НАТО, хотя народ против этого, считает бывший глава страны Игорь Додон. Президент Молдавии неоднократно заявляла, что республика является нейтральной, однако этот пункт конституции можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Майя Санду продолжает втягивать Молдавию в НАТО - вопреки прописанному в Конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающему категорически против присоединения к этой военной структуре… Она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдавии", - написал Додон в telegram-канале. По его словам, граждане республики хотят сохранения нейтралитета и мира, они никогда не согласятся "стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России", Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230120/nato-1846303685.html

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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, нато