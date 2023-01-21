https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846453468.html
Президент Молдавии Санду допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО
Президент Молдавии Санду допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО - РИА Новости, 21.01.2023
Президент Молдавии Санду допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО
Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО, пишет издание Politico. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:44
2023-01-21T13:44
2023-01-21T19:52
в мире
майя санду
молдавия
нато
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО, пишет издание Politico."Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку, или нам следует стать частью более крупного альянса", — сказала глава государства, отвечая на вопрос о возможности присоединения к НАТО.По ее словам, если когда-нибудь граждане Молдавии признают необходимость отойти от нейтрального статуса, это должно произойти посредством демократического процесса. Как отмечает само издание, самое большое препятствие для вступления республики в НАТО — нахождение российских военных в Приднестровье.В начале января бывший министр обороны страны Виталий Маринуца выступил за скорейшее укрепление отношений с альянсом и вступление в коалицию с другими государствами. По его мнению, перед предстоящими местными выборами возрастает риск социальной дестабилизации, которой будут способствовать экономические и энергетические кризисы, с которыми Молдавия уже столкнулась в прошлом году.Согласно конституции, страна придерживается нейтралитета, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр организации. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям Североатлантического альянса.При этом, как показали социологические опросы CBS-Research, более 50 процентов опрошенных граждан Молдавии выступают против вступления в военный блок.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году после неудавшейся попытки властей республики силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольным Кишиневу регионом.Мир на этой территории поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html
https://ria.ru/20230116/moldaviya-1845107666.html
https://ria.ru/20221226/moldaviya-1841502702.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, майя санду, молдавия, нато
В мире, Майя Санду, Молдавия, НАТО
13:44 21.01.2023 (обновлено: 19:52 21.01.2023)
Президент Молдавии Санду допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО
Президент Молдавии Санду допустила отказ страны от нейтралитета ради вступления в НАТО
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО, пишет издание Politico.
"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку, или нам следует стать частью более крупного альянса", — сказала глава государства, отвечая на вопрос о возможности присоединения к НАТО.
По ее словам, если когда-нибудь граждане Молдавии признают необходимость отойти от нейтрального статуса, это должно произойти посредством демократического процесса.
Как отмечает само издание, самое большое препятствие для вступления республики в НАТО — нахождение российских военных в Приднестровье.
В начале января бывший министр обороны страны Виталий Маринуца выступил за скорейшее укрепление отношений с альянсом и вступление в коалицию с другими государствами. По его мнению, перед предстоящими местными выборами возрастает риск социальной дестабилизации, которой будут способствовать экономические и энергетические кризисы, с которыми Молдавия уже столкнулась в прошлом году.
Согласно конституции, страна придерживается нейтралитета, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр организации. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям Североатлантического альянса.
При этом, как показали социологические опросы CBS-Research, более 50 процентов опрошенных граждан Молдавии выступают против вступления в военный блок.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году после неудавшейся попытки властей республики силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольным Кишиневу регионом.
Мир на этой территории поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.