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В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек

В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2023

В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек

Число участников антиправительственной акции возле правительственного комплекса в Тель-Авиве достигло 130 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости со... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:55

2023-01-21T22:55

2023-01-21T22:55

в мире

ярив левин

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Число участников антиправительственной акции возле правительственного комплекса в Тель-Авиве достигло 130 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции. Ранее полиция проинформировала РИА Новости, что около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве на акцию протеста против судебной реформы, среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это "протест на благо страны". По информации газеты Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality). Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.

https://ria.ru/20230113/posobie-1844696644.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ярив левин, яир лапид (министр иностранных дел израиля), тель-авив, израиль