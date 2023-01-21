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В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2023
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В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек
В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2023
В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек
Число участников антиправительственной акции возле правительственного комплекса в Тель-Авиве достигло 130 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости со... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:55
2023-01-21T22:55
в мире
ярив левин
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
тель-авив
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Число участников антиправительственной акции возле правительственного комплекса в Тель-Авиве достигло 130 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции. Ранее полиция проинформировала РИА Новости, что около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве на акцию протеста против судебной реформы, среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это "протест на благо страны". По информации газеты Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality). Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.
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в мире, ярив левин, яир лапид (министр иностранных дел израиля), тель-авив, израиль
В мире, Ярив Левин, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Тель-Авив, Израиль
22:55 21.01.2023
 
В Тель-Авиве на антиправительственный митинг вышли больше ста тысяч человек

В Тель-Авиве число участников антиправительственной акции выросло до 130 тысяч человек

© AP Photo / Sebastian ScheinerДевушка с флагами Израиля
Девушка с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Девушка с флагами Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Число участников антиправительственной акции возле правительственного комплекса в Тель-Авиве достигло 130 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции.
Ранее полиция проинформировала РИА Новости, что около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве на акцию протеста против судебной реформы, среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это "протест на благо страны".
По информации газеты Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality).
Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.
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В миреЯрив ЛевинЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Тель-АвивИзраиль
 
 
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