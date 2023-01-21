https://ria.ru/20230121/miting-1846480785.html

В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций с России

В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций с России - РИА Новости, 21.01.2023

В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций с России

Митинг в поддержку снятия санкций с России прошёл в Вене в субботу, его участники выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранения нейтралитета... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:04

2023-01-21T17:04

2023-01-21T18:18

владимир путин

россия

сша

украина

евросоюз

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ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Митинг в поддержку снятия санкций с России прошёл в Вене в субботу, его участники выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранения нейтралитета Австрии и снятие санкций с России. В акции приняли участие несколько сотен человек, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости. По словам выступивших на митинге, США подвергают санкциям и другие страны, не только Россию. Все это ведёт повсеместно к росту инфляции и удорожанию жизни. "Австрия участвует в этой экономической войне, нас вынуждают вместо дешёвого трубопроводного газа из России покупать в три раза дороже СПГ из США, который к тому же значительно более вреден для экологии", - заявили участники акции. Они указали, что раскол между Европой и Россией отвечает интересам исключительно США, долгосрочной целью которых является "разрушение Российской Федерации". Именно США, по словам участников, не только "спровоцировали трагедию" на Украине, но и "сознательно затягивают ее", блокируя попытки вести переговоры и поставляя вооружение Киеву. Участники акции держали плакаты с надписями "Снизить цены на свет и газ", "Верните миллиардные сверхдоходы нам", "За нейтралитет". Многие несли в руках флаги Австрии и России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230121/manifestatsiya-1846478805.html

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владимир путин, россия, сша, украина, евросоюз