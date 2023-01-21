https://ria.ru/20230121/miting-1846466688.html

В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в события на Украине

В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в события на Украине - РИА Новости, 21.01.2023

В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в события на Украине

Польская патриотическая организация "Соотечественники — Камрады" провела в Варшаве митинг против втягивания Польши в боевые действия на Украине, передает... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:36

2023-01-21T15:36

2023-01-21T19:56

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 21 янв — РИА Новости. Польская патриотическая организация "Соотечественники — Камрады" провела в Варшаве митинг против втягивания Польши в боевые действия на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек отправились маршем к Колонне Зигмунда. Они несли в руках государственные флаги и плакаты "Кто хочет польской крови, пошел вон!", "Польша выбирает мир!" У некоторых были плакаты с надписями и на русском языке.Организаторы марша выступили с заявлением, в котором выразили недовольство тем, что "польскоязычные политики и польскоязычные средства массовой информации стучатся в головы и сердца поляков с провоенной пропагандой". "В Польше должен царить мир", — призывали они. По мнению организаторов, тех, кто подталкивает поляков к участию в событиях на Украине, необходимо привлечь к ответственности. Польские власти активно поддерживают киевский режим. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/miting-1846480785.html

https://ria.ru/20230120/bomboubezhische-1846343958.html

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"Польша выбирает мир!": митинг в Варшаве против вооруженной поддержки Украины Польская патриотическая организация "Соотечественники — Камрады" проводит в Варшаве митинг против втягивания Польши в боевые действия на Украине, передает корреспондент РИА Новости. 2023-01-21T15:36 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, украина, россия, польша, нато