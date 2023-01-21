https://ria.ru/20230121/mishustin-1846445831.html

Мишустин отметил достижения "Газпром-Медиа Холдинг" в юбилей компании

Мишустин отметил достижения "Газпром-Медиа Холдинг" в юбилей компании - РИА Новости, 21.01.2023

Мишустин отметил достижения "Газпром-Медиа Холдинг" в юбилей компании

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "Газпром-Медиа Холдинга" с 25-летием, отметив, что компания встречает свой юбилей большими... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:33

2023-01-21T12:33

2023-01-21T12:33

общество

технологии

михаил мишустин

россия

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "Газпром-Медиа Холдинга" с 25-летием, отметив, что компания встречает свой юбилей большими достижениями и является одним из лидеров информационного, развлекательного и спортивного вещания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "Сердечно поздравляю вас и миллионы зрителей с 25-летием "Газпром-Медиа Холдинга"... Сегодня "Газпром-Медиа Холдинг" встречает свой юбилей большими достижениями, является одним из лидеров информационного, развлекательного и спортивного вещания. Благодаря вам в эфир выходят десятки тематических каналов спутникового и цифрового ТВ, популярные радиостанции, а также печатные издания. Компания воплощает в жизнь замечательные кинопроекты, создаёт высококачественные программы и передачи, которые затрагивают самые разные темы. Важно, что вы активно развиваете цифровые ресурсы и сервисы, в том числе в сфере рекламных технологий. Главное – все эти годы находите общий язык с людьми разных поколений, популяризируете здоровый образ жизни, делаете всё, чтобы расширять зрительскую аудиторию, завоёвывать её интерес", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что уже четверть века коллективу "Газпром-Медиа Холдинга" удается понимать предпочтения аудитории и создавать программы, которые являются источником актуального, познавательного контента, доступного во всех медиасегментах. Глава правительства пожелал команде холдинга и дальше никогда не останавливаться на достигнутом, экспериментировать, находить новые форматы, жанры, нестандартные подходы к решению сложных задач, отметив, что это является "секретом неизменной популярности" контента "Газпром-Медиа Холдинга". Мишустин также пожелал коллективу удачи, новых профессиональных успехов и достижений.

https://ria.ru/20230121/gazprom-1846433427.html

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общество, технологии, михаил мишустин, россия, газпром-медиа холдинг