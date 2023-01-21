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В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак - РИА Новости, 21.01.2023
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В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак
В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак - РИА Новости, 21.01.2023
В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак
В Московской области зенитные ракетные системы С-300 провели электронные пуски, сымитировав отражение атаки на важные объекты, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:55
2023-01-21T18:07
специальная военная операция на украине
безопасность
московская область (подмосковье)
россия
западный военный округ (зво)
зрк с-300
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Московской области зенитные ракетные системы С-300 провели электронные пуски, сымитировав отражение атаки на важные объекты, сообщило Министерство обороны России.Как уточнили в ведомстве, в Подмосковье прошла тренировка зенитной ракетной бригады ЗВО "по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты". "Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", — заявили в министерстве. Кроме того, во время марша военные бригады отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники ЗРС — под прикрытием дымовой завесы она смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение поставленных задачи. Всего в мероприятии задействовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20221221/ucheniya-1840154849.html
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безопасность, московская область (подмосковье), россия, западный военный округ (зво), зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Западный военный округ (ЗВО), ЗРК С-300
17:55 21.01.2023 (обновлено: 18:07 21.01.2023)
 
В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак

Минобороны: ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак на важные объекты в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Московской области зенитные ракетные системы С-300 провели электронные пуски, сымитировав отражение атаки на важные объекты, сообщило Министерство обороны России.
Как уточнили в ведомстве, в Подмосковье прошла тренировка зенитной ракетной бригады ЗВО "по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты".
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"Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", — заявили в министерстве.
Кроме того, во время марша военные бригады отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники ЗРС — под прикрытием дымовой завесы она смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение поставленных задачи.
Всего в мероприятии задействовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМосковская область (Подмосковье)РоссияЗападный военный округ (ЗВО)ЗРК С-300
 
 
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