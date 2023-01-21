https://ria.ru/20230121/minoborony-1846490031.html

В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак

В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак - РИА Новости, 21.01.2023

В Подмосковье ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак

В Московской области зенитные ракетные системы С-300 провели электронные пуски, сымитировав отражение атаки на важные объекты, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:55

2023-01-21T17:55

2023-01-21T18:07

специальная военная операция на украине

безопасность

московская область (подмосковье)

россия

западный военный округ (зво)

зрк с-300

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Московской области зенитные ракетные системы С-300 провели электронные пуски, сымитировав отражение атаки на важные объекты, сообщило Министерство обороны России.Как уточнили в ведомстве, в Подмосковье прошла тренировка зенитной ракетной бригады ЗВО "по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты". "Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет", — заявили в министерстве. Кроме того, во время марша военные бригады отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники ЗРС — под прикрытием дымовой завесы она смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение поставленных задачи. Всего в мероприятии задействовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20221221/ucheniya-1840154849.html

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московская область (подмосковье)

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безопасность, московская область (подмосковье), россия, западный военный округ (зво), зрк с-300