https://ria.ru/20230121/minirovanie-1846475275.html

В Югре установили личность лжеминера торговых центров

В Югре установили личность лжеминера торговых центров - РИА Новости, 21.01.2023

В Югре установили личность лжеминера торговых центров

Задержанный в пятницу 36-летний лжеминер торговых центров в Нижневартовске (ХМАО) оказался тем же захватчиком заложников в Альфа Банке в Москве в 2020 году,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:31

2023-01-21T16:31

2023-01-21T16:31

москва

россия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

альфа-банк

ложные сообщения о минировании зданий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Задержанный в пятницу 36-летний лжеминер торговых центров в Нижневартовске (ХМАО) оказался тем же захватчиком заложников в Альфа Банке в Москве в 2020 году, Алексей Барышников, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в субботу. "Да, подтверждаю, что это Алексей Барышников. По ХМАО по нему только две судимости: в 2014 году за угон и в 2019 году за грабеж. Он принудительное лечение завершил в марте 2022 года и был поставлен на учет в психоневрологический диспансер в Нижневартовске. Как он объяснил на допросе по лжеминированию, сделал он это ради того, чтобы посмеяться, ради шутки", – сказал собеседник. По информации управления МВД по ХМАО-Югре, в четверг неизвестный четыре раза звонил в экстренные службы и утверждал об угрозе взрыва в крупных торговых центрах Нижневартовска. При проверке правоохранителями эти сведения не подтвердились, а предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было. На оперативном съемке задержанный сказал, что раскаивается в содеянном, на него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Ранее уроженец Нижневартовска Алексей Барышников 23 мая 2020 года зашел в отделение Альфа-банка на улице Земляной в Москве и заявил, что у него бомба и он намерен взорвать здание. Злоумышленника задержали, никто не пострадал, взрывчатых веществ у него обнаружено не было. На допросе ранее судимый 34-летний Барышников признал свою вину и пояснил, что целью захвата заложников было "узнать правду". Также он просил прощения у телеведущей Ольги Бузовой. Суд отправил его в СИЗО, а спустя время прокуратура Москвы в отношении мужчины утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера. В ходе предварительного следствия, проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой, мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, сообщала тогда пресс-служба столичной прокуратуры. Ранее также сообщалось, что, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны, а его долги по ним оцениваются в 1,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221225/minirovanie-1841249435.html

https://ria.ru/20221205/evakuatsiya-1836408384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, происшествия, альфа-банк, ложные сообщения о минировании зданий