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США договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты
США договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты - РИА Новости, 21.01.2023
США договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты
США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты: на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T01:16
2023-01-21T01:16
2023-01-21T07:49
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты: на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщило американское министерство финансов.Замглавы ведомства Уолли Адейомо в пятницу провел виртуальную встречу с коллегами из стран, которые присоединились к механизму ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.Кроме того, в марте страны, участвующие в механизме ограничения цен на российскую нефть, проведут его ревизию. Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель."Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках", - заявили в американском минфине.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.
https://ria.ru/20230111/dokhody-1844086350.html
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сша, россия, цены на нефть, в мире
США, Россия, Цены на нефть, В мире
01:16 21.01.2023 (обновлено: 07:49 21.01.2023)
США договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты
Минфин США: Вашингтон и союзники в феврале введут потолки цен на нефтепродукты из России
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты: на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщило американское министерство финансов.
Замглавы ведомства Уолли Адейомо в пятницу провел виртуальную встречу с коллегами из стран, которые присоединились к механизму ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.
"Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение два потолка для продуктов переработки нефти... Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом", - говорится в сообщении.
Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.
Кроме того, в марте страны, участвующие в механизме ограничения цен на российскую нефть, проведут его ревизию. Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель.
"Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках", - заявили в американском минфине.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.