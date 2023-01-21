https://ria.ru/20230121/mid-1846444969.html

МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится

МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится - РИА Новости, 21.01.2023

МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится

Говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений не приходится, конкретных результатов выполнения меморандума Россия - ООН нет, заявили... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:27

2023-01-21T12:27

2023-01-21T14:15

россия

экономика

вашингтон (штат)

брюссель

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений не приходится, конкретных результатов выполнения меморандума Россия - ООН нет, заявили в МИД РФ.В комментарии дипведомства отметили, что ООН "нечего предъявить… в качестве конкретных результатов выполнения данного соглашения"."Под многочисленные декларации из Вашингтона, Брюсселя и Лондона о том, что односторонние санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, они просто заверяют в продолжении своих усилий по обеспечению соответствующих изъятий. Если ограничений нет, тогда зачем в принципе нужны изъятия?", - отметили в МИД РФ.В российском МИД при этом напомнили, что ооновские структуры затянули даже с реализацией инициативы Москвы по безвозмездной передаче беднейшим странам 262 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря 2022 года и сейчас должны находиться на пути в Малави.Таким образом, отмечается в комментарии, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти 5 месяцев и груз еще не дошел до получателя."Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 000 тонн продукции. Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится", - заявили в МИД."Под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров, в том числе с подтасовкой и искажением реального положения с реагированием на острые нужды стран Африки, Азии и Латинской Америки", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846397922.html

https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html

https://ria.ru/20230121/sdelka-1846440174.html

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вашингтон (штат)

брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, вашингтон (штат), брюссель, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)