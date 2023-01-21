12:27 21.01.2023 (обновлено: 14:15 21.01.2023)
МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится
МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции при помощи ООН не приходится
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений не приходится, конкретных результатов выполнения меморандума Россия - ООН нет, заявили в МИД РФ.
В комментарии дипведомства отметили, что ООН "нечего предъявить… в качестве конкретных результатов выполнения данного соглашения".
"Под многочисленные декларации из Вашингтона, Брюсселя и Лондона о том, что односторонние санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, они просто заверяют в продолжении своих усилий по обеспечению соответствующих изъятий. Если ограничений нет, тогда зачем в принципе нужны изъятия?", - отметили в МИД РФ.
В российском МИД при этом напомнили, что ооновские структуры затянули даже с реализацией инициативы Москвы по безвозмездной передаче беднейшим странам 262 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.
Таким образом, отмечается в комментарии, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти 5 месяцев и груз еще не дошел до получателя.
"Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 000 тонн продукции. Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится", - заявили в МИД.
"Под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров, в том числе с подтасовкой и искажением реального положения с реагированием на острые нужды стран Африки, Азии и Латинской Америки", - подчеркнули в МИД РФ.