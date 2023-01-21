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МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится - РИА Новости, 21.01.2023
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МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится
МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится - РИА Новости, 21.01.2023
МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится
Говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений не приходится, конкретных результатов выполнения меморандума Россия - ООН нет, заявили... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:27
2023-01-21T14:15
россия
экономика
вашингтон (штат)
брюссель
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений не приходится, конкретных результатов выполнения меморандума Россия - ООН нет, заявили в МИД РФ.В комментарии дипведомства отметили, что ООН "нечего предъявить… в качестве конкретных результатов выполнения данного соглашения"."Под многочисленные декларации из Вашингтона, Брюсселя и Лондона о том, что односторонние санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, они просто заверяют в продолжении своих усилий по обеспечению соответствующих изъятий. Если ограничений нет, тогда зачем в принципе нужны изъятия?", - отметили в МИД РФ.В российском МИД при этом напомнили, что ооновские структуры затянули даже с реализацией инициативы Москвы по безвозмездной передаче беднейшим странам 262 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря 2022 года и сейчас должны находиться на пути в Малави.Таким образом, отмечается в комментарии, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти 5 месяцев и груз еще не дошел до получателя."Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 000 тонн продукции. Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится", - заявили в МИД."Под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров, в том числе с подтасовкой и искажением реального положения с реагированием на острые нужды стран Африки, Азии и Латинской Америки", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846397922.html
https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html
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россия, экономика, вашингтон (штат), брюссель, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Экономика, Вашингтон (штат), Брюссель, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:27 21.01.2023 (обновлено: 14:15 21.01.2023)
 
МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции не приходится

МИД: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции при помощи ООН не приходится

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Говорить о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений не приходится, конкретных результатов выполнения меморандума Россия - ООН нет, заявили в МИД РФ.
В комментарии дипведомства отметили, что ООН "нечего предъявить… в качестве конкретных результатов выполнения данного соглашения".
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"Под многочисленные декларации из Вашингтона, Брюсселя и Лондона о том, что односторонние санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, они просто заверяют в продолжении своих усилий по обеспечению соответствующих изъятий. Если ограничений нет, тогда зачем в принципе нужны изъятия?", - отметили в МИД РФ.
В российском МИД при этом напомнили, что ооновские структуры затянули даже с реализацией инициативы Москвы по безвозмездной передаче беднейшим странам 262 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.
Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря 2022 года и сейчас должны находиться на пути в Малави.
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Таким образом, отмечается в комментарии, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти 5 месяцев и груз еще не дошел до получателя.
"Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 000 тонн продукции. Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится", - заявили в МИД.
"Под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров, в том числе с подтасовкой и искажением реального положения с реагированием на острые нужды стран Африки, Азии и Латинской Америки", - подчеркнули в МИД РФ.
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РоссияЭкономикаВашингтон (штат)БрюссельООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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