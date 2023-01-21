Рейтинг@Mail.ru
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/mashiny-1846502911.html
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи - РИА Новости, 21.01.2023
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи
Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев сообщил, что в министерство здравоохранения России отправлен запрос на дополнительные 50... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:48
2023-01-21T19:48
здоровье - общество
сергей бондаренко
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147994/63/1479946319_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_ac1890e5edab6b332b5999fdd54ec360.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев сообщил, что в министерство здравоохранения России отправлен запрос на дополнительные 50 автомобилей для службы скорой помощи ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В этом году мы по этой программе получили 100 машин. Предварительно, мы сейчас в Минздрав России отправили заявку еще на 50 машин. Машины будут выдаваться по мере финансирования федерального бюджета. В любом случае мы каждый год должны обновлять (парк)", - сказал Гарцев. Министр пояснил, что ежегодное обновление автопарка необходимо для того, чтобы при окончании установленного нормативами срока эксплуатации имеющегося автотранспорта служба "скорой" не оказалась без автомобилей. Таким образом выстраивается система ротации и обновления специального автопарка. Главврач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики Сергей Бондаренко сообщил о формировании в ДНР спецрезерва карет скорой помощи для использования на территориях региона, которые в будущем будут освобождены. "Для освобожденных территорий мы тоже резерв подготовили из новых автомобилей. Вместе со всем необходимым медицинским оборудованием. У нас резерв для этого готов", - сказал Бондаренко. Заявление было сделано в рамках рабочей встречи руководства ДНР с персоналом Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
https://ria.ru/20230119/plennye-1845968197.html
https://ria.ru/20221222/pomosch-1840497745.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147994/63/1479946319_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_00dcf3b8e9ddc658555a1aeaafff1926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, сергей бондаренко, донецкая народная республика, россия
Здоровье - Общество, Сергей Бондаренко, Донецкая Народная Республика, Россия
19:48 21.01.2023
 
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи

Минздрав ДНР: республика в этом году получит еще 50 машин скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев сообщил, что в министерство здравоохранения России отправлен запрос на дополнительные 50 автомобилей для службы скорой помощи ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом году мы по этой программе получили 100 машин. Предварительно, мы сейчас в Минздрав России отправили заявку еще на 50 машин. Машины будут выдаваться по мере финансирования федерального бюджета. В любом случае мы каждый год должны обновлять (парк)", - сказал Гарцев.
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 14:16Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР заявила о критической ситуации с пленными на Украине
Министр пояснил, что ежегодное обновление автопарка необходимо для того, чтобы при окончании установленного нормативами срока эксплуатации имеющегося автотранспорта служба "скорой" не оказалась без автомобилей. Таким образом выстраивается система ротации и обновления специального автопарка.
Главврач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики Сергей Бондаренко сообщил о формировании в ДНР спецрезерва карет скорой помощи для использования на территориях региона, которые в будущем будут освобождены.
"Для освобожденных территорий мы тоже резерв подготовили из новых автомобилей. Вместе со всем необходимым медицинским оборудованием. У нас резерв для этого готов", - сказал Бондаренко.
Заявление было сделано в рамках рабочей встречи руководства ДНР с персоналом Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 12:34
В Подмосковье школьники собрали 450 тонн гумпомощи для Донбасса
 
Здоровье - ОбществоСергей БондаренкоДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала