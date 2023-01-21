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ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи - РИА Новости, 21.01.2023
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи
Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев сообщил, что в министерство здравоохранения России отправлен запрос на дополнительные 50... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:48
2023-01-21T19:48
2023-01-21T19:48
здоровье - общество
сергей бондаренко
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев сообщил, что в министерство здравоохранения России отправлен запрос на дополнительные 50 автомобилей для службы скорой помощи ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В этом году мы по этой программе получили 100 машин. Предварительно, мы сейчас в Минздрав России отправили заявку еще на 50 машин. Машины будут выдаваться по мере финансирования федерального бюджета. В любом случае мы каждый год должны обновлять (парк)", - сказал Гарцев. Министр пояснил, что ежегодное обновление автопарка необходимо для того, чтобы при окончании установленного нормативами срока эксплуатации имеющегося автотранспорта служба "скорой" не оказалась без автомобилей. Таким образом выстраивается система ротации и обновления специального автопарка. Главврач Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики Сергей Бондаренко сообщил о формировании в ДНР спецрезерва карет скорой помощи для использования на территориях региона, которые в будущем будут освобождены. "Для освобожденных территорий мы тоже резерв подготовили из новых автомобилей. Вместе со всем необходимым медицинским оборудованием. У нас резерв для этого готов", - сказал Бондаренко. Заявление было сделано в рамках рабочей встречи руководства ДНР с персоналом Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
https://ria.ru/20230119/plennye-1845968197.html
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здоровье - общество, сергей бондаренко, донецкая народная республика, россия
Здоровье - Общество, Сергей Бондаренко, Донецкая Народная Республика, Россия
ДНР в этом году получит 50 машин скорой помощи
Минздрав ДНР: республика в этом году получит еще 50 машин скорой помощи