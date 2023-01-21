https://ria.ru/20230121/marder-1846410628.html

В передаваемых Украине немецких БМП нашли уязвимости

В передаваемых Украине немецких БМП нашли уязвимости - РИА Новости, 21.01.2023

В передаваемых Украине немецких БМП нашли уязвимости

Немецкие БМП Marder считаются несложными в эксплуатации машинами, однако их обслуживание и ремонт могут стать проблемой для Украины, пишет издание Der Spiegel. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:34

2023-01-21T03:34

2023-01-21T03:34

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Немецкие БМП Marder считаются несложными в эксплуатации машинами, однако их обслуживание и ремонт могут стать проблемой для Украины, пишет издание Der Spiegel.Ранее Германия пообещала поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале текущего года.Как отмечается в материале, в целом Marder проста в эксплуатации, сложная электроника там практически отсутствует, а двигатель и трансмиссия считаются надежными "рабочими лошадками". Однако использование этих БМП в украинском конфликте будет отличаться от того, с чем они сталкивались до этого: за исключением миссий в самопровозглашенном Косово и Афганистане, Marder применялись только в рамках учений. По этой причине большое значение будет иметь налаженное снабжение запчастями и наличие резервных машин.Офицер бундесвера рассказал изданию, что при поставке обещанного количества Marder для полноценного оснащения украинского батальона не хватит резервных машин. "Поскольку время от времени Marder будут выходить из строя из-за технических проблем, потребуется от 10 до 15 процентов резервных машин", - пояснил он.Как отмечает издание, БМП этого типа проходят техобслуживание четыре раза в год, каждые два года проводится крупное ТО. При крупном ремонте на заводе-изготовителе в некоторых случаях боевые машины остаются недоступными около года.Автоматическая пушка Marder в калибре 20 миллиметров выпускает до тысячи снарядов в минуту, из-за чего ее ствол через некоторое время необходимо менять, башня БМП также нуждается в обслуживании. У старых версий Marder были проблемы с тормозами, неисправными уплотнениями двигателя и износом зубчатых венцов из-за некачественного сплава, однако сейчас эти машины считается "несложными". "Тем не менее, в конфликте на Украине может происходить гораздо больше поломок, чем сейчас в бундесвере", - подчеркивает издание.При этом задержки в цепочке поставок запасных частей могут стать проблемой для Украины, примером этого стали немецкие гаубицы PzH 2000, которые из-за интенсивного использования стали выходить из строя при отсутствии полного цикла технического обслуживания и ремонта, резюмирует Spiegel.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html

https://ria.ru/20230121/frantsiya-1846410127.html

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в мире, сергей лавров, украина, россия, германия, нато