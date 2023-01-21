https://ria.ru/20230121/lozinskiy-1846519375.html

Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского

Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского - РИА Новости, 21.01.2023

Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского

В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание замминистра Василия Лозинского, которого подозревают в хищении бюджетных средств, сообщили о... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:59

2023-01-21T22:59

2023-01-21T22:59

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание замминистра Василия Лозинского, которого подозревают в хищении бюджетных средств, сообщили о подготовке документов на увольнение чиновника. Ранее в субботу издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов. "Сегодня стало известно о задержании Василя Лозинского и. о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств. Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков", - говорится в сообщении ведомства в соцсети. В министерстве отметили, что оказывают полное содействие следствию. В начале ноября кабмин Украины назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже министерства инфраструктуры и развития общин и территорий объединили, новое ведомство возглавил Александр Кубраков, его заместителем был назначен Лозинский.

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)