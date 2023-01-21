Рейтинг@Mail.ru
Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/lozinskiy-1846519375.html
Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского
Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского - РИА Новости, 21.01.2023
Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского
В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание замминистра Василия Лозинского, которого подозревают в хищении бюджетных средств, сообщили о... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:59
2023-01-21T22:59
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание замминистра Василия Лозинского, которого подозревают в хищении бюджетных средств, сообщили о подготовке документов на увольнение чиновника. Ранее в субботу издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов. "Сегодня стало известно о задержании Василя Лозинского и. о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств. Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков", - говорится в сообщении ведомства в соцсети. В министерстве отметили, что оказывают полное содействие следствию. В начале ноября кабмин Украины назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже министерства инфраструктуры и развития общин и территорий объединили, новое ведомство возглавил Александр Кубраков, его заместителем был назначен Лозинский.
https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
22:59 21.01.2023
 
Мининфраструктуры Украины подтвердило задержание замминистра Лозинского

В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание замминистра Лозинского

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание замминистра Василия Лозинского, которого подозревают в хищении бюджетных средств, сообщили о подготовке документов на увольнение чиновника.
Ранее в субботу издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.
"Сегодня стало известно о задержании Василя Лозинского и. о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств. Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков", - говорится в сообщении ведомства в соцсети.
В министерстве отметили, что оказывают полное содействие следствию.
В начале ноября кабмин Украины назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже министерства инфраструктуры и развития общин и территорий объединили, новое ведомство возглавил Александр Кубраков, его заместителем был назначен Лозинский.
Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
Вчера, 19:06
Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала