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Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/kupyansk-1846466514.html
Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России
Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России - РИА Новости, 21.01.2023
Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России
Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВСУ в интервью... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:35
2023-01-21T17:45
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist."Спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими", — заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин.По словам опрошенных иностранным корреспондентом украинских бойцов, жители отправляют снимки боевой техники ВСУ в российские социальные сети, а также отказываются от помощи. Отмечается, что некоторым военнослужащим запретили принимать еду от местных, опасаясь отравления."Они все еще скучают по россиянам", — признался в беседе с изданием украинский волонтер.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. В пятницу Министерство обороны сообщило о значительных успехах. Так, армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Украина потеряла до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
15:35 21.01.2023 (обновлено: 17:45 21.01.2023)
 
Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России

The Economist: и.о. мэра Купянска Беседин пожаловался на поддерживающих Россию жителей

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
"Спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими", — заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:00
Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
По словам опрошенных иностранным корреспондентом украинских бойцов, жители отправляют снимки боевой техники ВСУ в российские социальные сети, а также отказываются от помощи. Отмечается, что некоторым военнослужащим запретили принимать еду от местных, опасаясь отравления.
"Они все еще скучают по россиянам", — признался в беседе с изданием украинский волонтер.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. В пятницу Министерство обороны сообщило о значительных успехах. Так, армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Украина потеряла до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
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