https://ria.ru/20230121/kupyansk-1846466514.html

Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России

Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России - РИА Новости, 21.01.2023

Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России

Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВСУ в интервью... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:35

2023-01-21T15:35

2023-01-21T17:45

в мире

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9f04b4319993ddcb49ffaad5e33974e.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist."Спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими", — заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин.По словам опрошенных иностранным корреспондентом украинских бойцов, жители отправляют снимки боевой техники ВСУ в российские социальные сети, а также отказываются от помощи. Отмечается, что некоторым военнослужащим запретили принимать еду от местных, опасаясь отравления."Они все еще скучают по россиянам", — признался в беседе с изданием украинский волонтер.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. В пятницу Министерство обороны сообщило о значительных успехах. Так, армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Украина потеряла до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин