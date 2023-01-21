15:35 21.01.2023 (обновлено: 17:45 21.01.2023)
Economist: солдаты ВСУ жалуются на жителей Купянска, скучающих по России
The Economist: и.о. мэра Купянска Беседин пожаловался на поддерживающих Россию жителей
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
"Спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими", — заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин.
По словам опрошенных иностранным корреспондентом украинских бойцов, жители отправляют снимки боевой техники ВСУ в российские социальные сети, а также отказываются от помощи. Отмечается, что некоторым военнослужащим запретили принимать еду от местных, опасаясь отравления.
"Они все еще скучают по россиянам", — признался в беседе с изданием украинский волонтер.
Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. В пятницу Министерство обороны сообщило о значительных успехах. Так, армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Украина потеряла до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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