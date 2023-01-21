Рейтинг@Mail.ru
Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/kosmos-1846458012.html
Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля
Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля - РИА Новости, 21.01.2023
Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля
Первый российский космический пуск 2023 года состоится 5 февраля - ракета "Протон-М" запустит с Байконура метеоспутник "Электро-Л", следует из информации,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:27
2023-01-21T14:27
космос - риа наука
байконур (город)
россия
протон-м
глонасс (система навигации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822585331_0:480:2785:2047_1920x0_80_0_0_f9ed586a95be1362552fd7eeb90f92b7.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый российский космический пуск 2023 года состоится 5 февраля - ракета "Протон-М" запустит с Байконура метеоспутник "Электро-Л", следует из информации, распространенной Космическим Центром "Южный" (космодром Байконур). "Ближайший запуск уже пятого февраля. Это российский гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" разработки НПО имени Лавочкина", - говорится в видеоролике. Отмечается, что спутник уже прошёл испытания и заправку. На геостационарную орбиту его доставит разгонный блок ДМ. Ранее сообщалось, что запуск метеоспутника "Электро-Л" номер 4 перенесен в 2022 на 2023 год. Первый аппарат "Электро-Л" был запущен в 2011 году и отказал в 2016 году, не проработав положенных 10 лет. Второй аппарат был выведен на орбиту в 2015 году, третий - в 2019 году, оба функционируют по целевому назначению. На смену четырем спутникам "Электро-Л" после 2025 года отправят три аппарата "Электро-М". Ожидается, что Россия в 2023 году помимо "Электро-Л" запустит на орбиту два навигационных спутника "Глонасс-К" и один "Глонасса-К2", а также аппараты дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-П", два "Метеор-М" и два "Ионосфера". Кроме того, планируется старт станции "Луна-25" и запуск на орбиту десяти наноспутников.
https://ria.ru/20220304/meteosputniki-1776398757.html
https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html
байконур (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822585331_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_a0a0bfebbcd3b26c9a8d81bfaf28bbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), россия, протон-м, глонасс (система навигации)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Россия, Протон-М, ГЛОНАСС (система навигации)
14:27 21.01.2023
 
Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля

Во время первого пуска в 2023 году "Протон-М" 5 февраля запустит метеоспутник "Электро-Л"

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкВывоз ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый российский космический пуск 2023 года состоится 5 февраля - ракета "Протон-М" запустит с Байконура метеоспутник "Электро-Л", следует из информации, распространенной Космическим Центром "Южный" (космодром Байконур).
"Ближайший запуск уже пятого февраля. Это российский гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" разработки НПО имени Лавочкина", - говорится в видеоролике.
Отмечается, что спутник уже прошёл испытания и заправку. На геостационарную орбиту его доставит разгонный блок ДМ.
Ранее сообщалось, что запуск метеоспутника "Электро-Л" номер 4 перенесен в 2022 на 2023 год.
Стенд Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта 2022, 03:25Наука
"Роскосмос" сосредоточится на развитии орбитальной метеогруппировки
Первый аппарат "Электро-Л" был запущен в 2011 году и отказал в 2016 году, не проработав положенных 10 лет. Второй аппарат был выведен на орбиту в 2015 году, третий - в 2019 году, оба функционируют по целевому назначению. На смену четырем спутникам "Электро-Л" после 2025 года отправят три аппарата "Электро-М".
Ожидается, что Россия в 2023 году помимо "Электро-Л" запустит на орбиту два навигационных спутника "Глонасс-К" и один "Глонасса-К2", а также аппараты дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-П", два "Метеор-М" и два "Ионосфера". Кроме того, планируется старт станции "Луна-25" и запуск на орбиту десяти наноспутников.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 10:25
Итоги года в космонавтике
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)РоссияПротон-МГЛОНАСС (система навигации)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала