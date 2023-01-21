Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля
Во время первого пуска в 2023 году "Протон-М" 5 февраля запустит метеоспутник "Электро-Л"
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкВывоз ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый российский космический пуск 2023 года состоится 5 февраля - ракета "Протон-М" запустит с Байконура метеоспутник "Электро-Л", следует из информации, распространенной Космическим Центром "Южный" (космодром Байконур).
"Ближайший запуск уже пятого февраля. Это российский гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" разработки НПО имени Лавочкина", - говорится в видеоролике.
Отмечается, что спутник уже прошёл испытания и заправку. На геостационарную орбиту его доставит разгонный блок ДМ.
Ранее сообщалось, что запуск метеоспутника "Электро-Л" номер 4 перенесен в 2022 на 2023 год.
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Первый аппарат "Электро-Л" был запущен в 2011 году и отказал в 2016 году, не проработав положенных 10 лет. Второй аппарат был выведен на орбиту в 2015 году, третий - в 2019 году, оба функционируют по целевому назначению. На смену четырем спутникам "Электро-Л" после 2025 года отправят три аппарата "Электро-М".
Ожидается, что Россия в 2023 году помимо "Электро-Л" запустит на орбиту два навигационных спутника "Глонасс-К" и один "Глонасса-К2", а также аппараты дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-П", два "Метеор-М" и два "Ионосфера". Кроме того, планируется старт станции "Луна-25" и запуск на орбиту десяти наноспутников.
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