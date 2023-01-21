https://ria.ru/20230121/koshki-1846518077.html

В Обнинске хозяйка квартиры держала взаперти порядка ста кошек

В Обнинске хозяйка квартиры держала взаперти порядка ста кошек - РИА Новости, 21.01.2023

В Обнинске хозяйка квартиры держала взаперти порядка ста кошек

В Обнинске Калужской области вскрыли квартиру, где в неволе томились порядка сотни кошек, многие животные были больны и голодали, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:43

2023-01-21T22:43

2023-01-21T22:44

общество

обнинск

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В Обнинске Калужской области вскрыли квартиру, где в неволе томились порядка сотни кошек, многие животные были больны и голодали, рассказала РИА Новости владелец ветклиники "Велес" в Обнинске, ветеринар Ольга Грибенко. "Мы знакомы с хозяйкой квартиры… Она раньше иногда к нам приходила лечить котов, но никто никогда не предполагал, сколько животных живет в ее квартире. По решению суда, после требования соседей, квартиру вскрыли и нашли там кошек в огромном количестве. Они живут там два года, на полу в туалете раскидан кошачий наполнитель, которого на всех, конечно, не хватает, всюду жуткая вонь", - рассказала собеседница, отметив, что сама хозяйка в квартире с кошками не живет. Она отметила, что не может назвать точное число кошек, но, по ее словам, их не менее сотни, в их числе новорожденные котята, есть беременные кошки. Многие животные, по словам Ольги, истощены. Большинство нездоровы, в частности, у них больные уши. "Мы сейчас их осматриваем, стерилизуем, лечим. Пока мы забрали из квартиры около 30 животных, но, судя по ощущениям, их количество в квартире не меняется, их очень много… Порядка 18-20 уже нашли "ручки", то есть люди готовы взять их домой, будем искать хозяев и остальным. У нас есть разные – разных возрастов, кстати, очень много молодых кошек, и разных расцветок. Желающим мы готовы доставить котиков прямо на дом", - рассказала ветеринар. В прокуратуре и УМВД по Калужской области отметили, что не в курсе ситуации с "кошачьей" квартирой.

https://ria.ru/20221208/koshka-1837289178.html

https://ria.ru/20220701/kot-1799477760.html

обнинск

калужская область

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общество, обнинск, калужская область