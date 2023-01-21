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В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230121/koronavirus-1846437145.html
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 1921 случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:34
2023-01-21T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1921 случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1921, госпитализированы - 120 человек, выздоровели - 1393 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 328 349 случаев коронавируса, выздоровели 3 132 164 человека, умерли 47 774 человека.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва, Здоровье - Общество
11:34 21.01.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1921 случай COVID-19, умерли 13 человек

© AP Photo / Charles KrupaАспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете
Аспирант в области биомедицинской инженерии в новой испытательной лаборатории COVID-19 в Бостонском университете - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1921 случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1921, госпитализированы - 120 человек, выздоровели - 1393 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 328 349 случаев коронавируса, выздоровели 3 132 164 человека, умерли 47 774 человека.
Анализ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваЗдоровье - Общество
 
 
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