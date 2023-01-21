https://ria.ru/20230121/koronavirus-1846434163.html
В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2023
В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 834 человека с COVID-19, на 0,4% меньше, чем накануне, выздоровели 4586 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:04
2023-01-21T11:04
2023-01-21T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 834 человека с COVID-19, на 0,4% меньше, чем накануне, выздоровели 4586 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 21 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 834 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%... Выявлено 6014 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека. Выздоровели за сутки 4586 человек, или на 2,4% меньше в сравнении с 20 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 36 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 6014 новых случаев COVID-19, умерли 43 человека