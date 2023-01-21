https://ria.ru/20230121/koronavirus-1846434163.html

В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2023

В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 834 человека с COVID-19, на 0,4% меньше, чем накануне, выздоровели 4586 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:04

2023-01-21T11:04

2023-01-21T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 834 человека с COVID-19, на 0,4% меньше, чем накануне, выздоровели 4586 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 21 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 834 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%... Выявлено 6014 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека. Выздоровели за сутки 4586 человек, или на 2,4% меньше в сравнении с 20 января", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 36 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии