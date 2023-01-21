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Эксперт Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались - РИА Новости, 21.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230121/koronavirus-1846413444.html
Эксперт Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались
Эксперт Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались - РИА Новости, 21.01.2023
Эксперт Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались
Абсолютное большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди тех, кто прививался менее 6 месяцев назад,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T06:18
2023-01-21T06:59
распространение коронавируса
владимир чуланов
россия
сша
давос
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Абсолютное большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди тех, кто прививался менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. В конце прошло года газета Washington Post опубликовала перепечатанную затем и другими изданиями статью, в которой утверждалось, что в США "вакцинированные люди теперь составляют большинство погибших от COVID". В пятницу независимые журналисты атаковали главу американской компании Pfizer неудобными вопросами об эффективности вакцины от COVID-19 на улице в швейцарском городе Давос, где миллиардер принимает участие во Всемирном экономическом форуме, но тот проигнорировал их. "Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось",- сказал Чуланов. Он отметил, что в многочисленных независимых исследованиях было доказано, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от новой коронавирусной инфекции. Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе BQ1.1 ("цербер") и XBB1.5 ("кракен"), подчеркнул Чуланов. По его словам, средний возраст людей, которые умерли от новой коронавирусной инфекции, составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание. "Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и наличием хронических заболеваний", - пояснил специалист.
https://ria.ru/20230120/koronavirus-1846179406.html
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владимир чуланов, россия, сша, давос, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Владимир Чуланов, Россия, США, Давос, Коронавирус COVID-19
06:18 21.01.2023 (обновлено: 06:59 21.01.2023)
 
Эксперт Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались

Инфекционист Чуланов: смертей от COVID-19 среди привитых менее шести месяцев назад нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Абсолютное большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди тех, кто прививался менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
В конце прошло года газета Washington Post опубликовала перепечатанную затем и другими изданиями статью, в которой утверждалось, что в США "вакцинированные люди теперь составляют большинство погибших от COVID". В пятницу независимые журналисты атаковали главу американской компании Pfizer неудобными вопросами об эффективности вакцины от COVID-19 на улице в швейцарском городе Давос, где миллиардер принимает участие во Всемирном экономическом форуме, но тот проигнорировал их.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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"Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось",- сказал Чуланов.
Он отметил, что в многочисленных независимых исследованиях было доказано, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от новой коронавирусной инфекции.
Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе BQ1.1 ("цербер") и XBB1.5 ("кракен"), подчеркнул Чуланов.
По его словам, средний возраст людей, которые умерли от новой коронавирусной инфекции, составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание. "Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и наличием хронических заболеваний", - пояснил специалист.
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Распространение коронавирусаВладимир ЧулановРоссияСШАДавосКоронавирус COVID-19
 
 
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