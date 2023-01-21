https://ria.ru/20230121/kontrol-1846522420.html

Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ

Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023

Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ

Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что информация о мародерстве и... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T23:38

2023-01-21T23:38

2023-01-21T23:38

в мире

ирина геращенко

петр порошенко

украина

россия

европейская солидарность

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155675/47/1556754711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b3ba49f4c3c0870d25b0a9d71d2880fd.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что информация о мародерстве и коррупции руководства минобороны Украины принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для армии. "Европейская солидарность" потребует возвращения часа вопросов для правительства и полной подотчетности кабмина парламенту, возвращения системы "Прозоро" (система для проведения государственных торгов - ред.) для закупок для вооруженных сил Украины и создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию закупок для армии в 2022 и полного контроля за этой чувствительной сферой", - написала Геращенко в своем телеграм-канале. По ее словам, любое напоминание о необходимости парламентского контроля над государственным бюджетом и технической помощью партнеров "влечет за собой настоящую истерику власти". Она отметила, что антикоррупционным органам следует заняться борьбой с "коррупцией и злоупотреблениями" во время спецоперации РФ, а также с "мародерством на закупках для ВСУ" и воровством гумпомощи. Ранее в субботу на сайте украинского издания "Зеркало недели" журналисты опубликовали статью, где сообщалось о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. По данным журналистского расследования, продукты в войска были закуплены по ценам, которые завышены в разы. Позже комитет Рады по нацбезопасности вызвал для отчета по закупкам руководство МО Украины, сообщила депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html

https://ria.ru/20221105/pedagog-1829355850.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирина геращенко, петр порошенко, украина, россия, европейская солидарность, вооруженные силы украины