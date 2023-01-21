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Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
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Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ
Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ
Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что информация о мародерстве и... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:38
2023-01-21T23:38
в мире
ирина геращенко
петр порошенко
украина
россия
европейская солидарность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что информация о мародерстве и коррупции руководства минобороны Украины принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для армии. "Европейская солидарность" потребует возвращения часа вопросов для правительства и полной подотчетности кабмина парламенту, возвращения системы "Прозоро" (система для проведения государственных торгов - ред.) для закупок для вооруженных сил Украины и создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию закупок для армии в 2022 и полного контроля за этой чувствительной сферой", - написала Геращенко в своем телеграм-канале. По ее словам, любое напоминание о необходимости парламентского контроля над государственным бюджетом и технической помощью партнеров "влечет за собой настоящую истерику власти". Она отметила, что антикоррупционным органам следует заняться борьбой с "коррупцией и злоупотреблениями" во время спецоперации РФ, а также с "мародерством на закупках для ВСУ" и воровством гумпомощи. Ранее в субботу на сайте украинского издания "Зеркало недели" журналисты опубликовали статью, где сообщалось о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. По данным журналистского расследования, продукты в войска были закуплены по ценам, которые завышены в разы. Позже комитет Рады по нацбезопасности вызвал для отчета по закупкам руководство МО Украины, сообщила депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html
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в мире, ирина геращенко, петр порошенко, украина, россия, европейская солидарность, вооруженные силы украины
В мире, Ирина Геращенко, Петр Порошенко, Украина, Россия, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины
23:38 21.01.2023
 
Партия Порошенко призвала установить контроль за закупками для ВСУ

Партия Порошенко призвала установить парламентский контроль за закупками для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что информация о мародерстве и коррупции руководства минобороны Украины принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для армии.
"Европейская солидарность" потребует возвращения часа вопросов для правительства и полной подотчетности кабмина парламенту, возвращения системы "Прозоро" (система для проведения государственных торгов - ред.) для закупок для вооруженных сил Украины и создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию закупок для армии в 2022 и полного контроля за этой чувствительной сферой", - написала Геращенко в своем телеграм-канале.
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По ее словам, любое напоминание о необходимости парламентского контроля над государственным бюджетом и технической помощью партнеров "влечет за собой настоящую истерику власти". Она отметила, что антикоррупционным органам следует заняться борьбой с "коррупцией и злоупотреблениями" во время спецоперации РФ, а также с "мародерством на закупках для ВСУ" и воровством гумпомощи.
Ранее в субботу на сайте украинского издания "Зеркало недели" журналисты опубликовали статью, где сообщалось о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. По данным журналистского расследования, продукты в войска были закуплены по ценам, которые завышены в разы. Позже комитет Рады по нацбезопасности вызвал для отчета по закупкам руководство МО Украины, сообщила депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
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В миреИрина ГеращенкоПетр ПорошенкоУкраинаРоссияЕвропейская солидарностьВооруженные силы Украины
 
 
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