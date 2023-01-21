https://ria.ru/20230121/kompanii-1846508479.html

В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне

В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне - РИА Новости, 21.01.2023

В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне

Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T20:39

2023-01-21T20:39

2023-01-21T20:39

экономика

турция

россия

германия

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АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции. "Число компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году возросло до 20 135, что является самым высоким показателем с 2010 года", - сообщает агентство. На фоне спада кризиса пандемии, количество новосозданных компаний с иностранным капиталом в Турции в 2021 году выросло на 29,7 процента - до 13 445, а 50-процентный рост числа данной категории компаний в 2022 году стал самым высоким показателем за четыре года. "Наибольшее количество компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году открыто с участием граждан России. В прошлом году было открыто 1363 компаний с российским участием (140 акционерных обществ и 1223 - общества с ограниченной ответственностью)", - уточнило издание. Далее следуют компании с участием капитала иранских граждан – 1300 (55 акционерных обществ и 1245 обществ с ограниченной ответственностью). На третьем месте расположились компании с участием капитала граждан Германии – 484 (111 акционерных обществ и 373 общества с ограниченной ответственностью). Иностранные граждане главным образом вкладывали капитал в сектор оптовой торговли. В данной сфере начали функционировать 3 070 компаний. Далее следуют сектор недвижимости - 1043 компаний, коммерческие и другие услуги - 938 компаний. 62 процента компаний с иностранным капиталом, созданных в Турции в 2022 году, приходится на Стамбул. В этой провинции в целом были созданы 12 462 такие компании. Далее следуют: Анталья - 1648 и Анкара - 821.

https://ria.ru/20230121/tovarooborot-1846489491.html

https://ria.ru/20230118/turtsiya-1845623016.html

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экономика, турция, россия, германия