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В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне - РИА Новости, 21.01.2023
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В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне
В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне - РИА Новости, 21.01.2023
В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне
Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T20:39
2023-01-21T20:39
экономика
турция
россия
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АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции. "Число компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году возросло до 20 135, что является самым высоким показателем с 2010 года", - сообщает агентство. На фоне спада кризиса пандемии, количество новосозданных компаний с иностранным капиталом в Турции в 2021 году выросло на 29,7 процента - до 13 445, а 50-процентный рост числа данной категории компаний в 2022 году стал самым высоким показателем за четыре года. "Наибольшее количество компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году открыто с участием граждан России. В прошлом году было открыто 1363 компаний с российским участием (140 акционерных обществ и 1223 - общества с ограниченной ответственностью)", - уточнило издание. Далее следуют компании с участием капитала иранских граждан – 1300 (55 акционерных обществ и 1245 обществ с ограниченной ответственностью). На третьем месте расположились компании с участием капитала граждан Германии – 484 (111 акционерных обществ и 373 общества с ограниченной ответственностью). Иностранные граждане главным образом вкладывали капитал в сектор оптовой торговли. В данной сфере начали функционировать 3 070 компаний. Далее следуют сектор недвижимости - 1043 компаний, коммерческие и другие услуги - 938 компаний. 62 процента компаний с иностранным капиталом, созданных в Турции в 2022 году, приходится на Стамбул. В этой провинции в целом были созданы 12 462 такие компании. Далее следуют: Анталья - 1648 и Анкара - 821.
https://ria.ru/20230121/tovarooborot-1846489491.html
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экономика, турция, россия, германия
Экономика, Турция, Россия, Германия
20:39 21.01.2023
 
В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли россияне

В Турции большинство компаний с иностранным капиталом в 2022 году открыли россияне

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции.
"Число компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году возросло до 20 135, что является самым высоким показателем с 2010 года", - сообщает агентство.
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На фоне спада кризиса пандемии, количество новосозданных компаний с иностранным капиталом в Турции в 2021 году выросло на 29,7 процента - до 13 445, а 50-процентный рост числа данной категории компаний в 2022 году стал самым высоким показателем за четыре года.
"Наибольшее количество компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году открыто с участием граждан России. В прошлом году было открыто 1363 компаний с российским участием (140 акционерных обществ и 1223 - общества с ограниченной ответственностью)", - уточнило издание.
Далее следуют компании с участием капитала иранских граждан – 1300 (55 акционерных обществ и 1245 обществ с ограниченной ответственностью). На третьем месте расположились компании с участием капитала граждан Германии – 484 (111 акционерных обществ и 373 общества с ограниченной ответственностью).
Иностранные граждане главным образом вкладывали капитал в сектор оптовой торговли. В данной сфере начали функционировать 3 070 компаний. Далее следуют сектор недвижимости - 1043 компаний, коммерческие и другие услуги - 938 компаний. 62 процента компаний с иностранным капиталом, созданных в Турции в 2022 году, приходится на Стамбул. В этой провинции в целом были созданы 12 462 такие компании. Далее следуют: Анталья - 1648 и Анкара - 821.
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