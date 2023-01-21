Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ
New York Times: глава аппарата Белого дома Клейн может уйти в отставку в ближайшее время
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает New York Times.
"Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность", - сообщает издание.
По данным источников газеты, в окружении президента США Джо Байдена пока не говорят выбран ли преемник, а объявление об отставке Клейна может последовать за обращением главы государства к нации 7 февраля.
Издание отмечает, что Клейна могут заменить одним из министров нынешнего кабинета, добавляя, что влияние нынешнего главы аппарата на президента очень велико. Как говорится в сообщении, к половине своего срока бывший президент Дональд Трамп, к примеру, сменил трех руководителей аппарата, Клейн также держится на должности дольше других своих предшественников в демократических администрациях за предыдущие полвека.