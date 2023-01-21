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Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
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Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ
Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает New York Times. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:06
2023-01-21T22:06
в мире
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает New York Times. По данным источников газеты, в окружении президента США Джо Байдена пока не говорят выбран ли преемник, а объявление об отставке Клейна может последовать за обращением главы государства к нации 7 февраля. Издание отмечает, что Клейна могут заменить одним из министров нынешнего кабинета, добавляя, что влияние нынешнего главы аппарата на президента очень велико. Как говорится в сообщении, к половине своего срока бывший президент Дональд Трамп, к примеру, сменил трех руководителей аппарата, Клейн также держится на должности дольше других своих предшественников в демократических администрациях за предыдущие полвека.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
22:06 21.01.2023
 
Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ

New York Times: глава аппарата Белого дома Клейн может уйти в отставку в ближайшее время

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает New York Times.
"Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность", - сообщает издание.
По данным источников газеты, в окружении президента США Джо Байдена пока не говорят выбран ли преемник, а объявление об отставке Клейна может последовать за обращением главы государства к нации 7 февраля.
Издание отмечает, что Клейна могут заменить одним из министров нынешнего кабинета, добавляя, что влияние нынешнего главы аппарата на президента очень велико. Как говорится в сообщении, к половине своего срока бывший президент Дональд Трамп, к примеру, сменил трех руководителей аппарата, Клейн также держится на должности дольше других своих предшественников в демократических администрациях за предыдущие полвека.
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