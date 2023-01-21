https://ria.ru/20230121/kleyn-1846514568.html

Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ

Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023

Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, пишут СМИ

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает New York Times. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:06

2023-01-21T22:06

2023-01-21T22:06

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает New York Times. По данным источников газеты, в окружении президента США Джо Байдена пока не говорят выбран ли преемник, а объявление об отставке Клейна может последовать за обращением главы государства к нации 7 февраля. Издание отмечает, что Клейна могут заменить одним из министров нынешнего кабинета, добавляя, что влияние нынешнего главы аппарата на президента очень велико. Как говорится в сообщении, к половине своего срока бывший президент Дональд Трамп, к примеру, сменил трех руководителей аппарата, Клейн также держится на должности дольше других своих предшественников в демократических администрациях за предыдущие полвека.

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846464362.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша