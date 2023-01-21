https://ria.ru/20230121/kladbische-1846523405.html

ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области

ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023

ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области

Кладбище в Пологовском районе Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, повреждены десятки надгробий, сообщил член... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T23:57

2023-01-21T23:57

2023-01-21T23:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Кладбище в Пологовском районе Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, повреждены десятки надгробий, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми. Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и пострадавших нет", - написал Рогов в Telegram. По его словам, снарядами тяжелых орудий сильно повреждены десятки надгробий. "Вблизи кладбища нет военных объектов и не располагаются воинские подразделения. Данный обстрел - очередной акт террора", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины