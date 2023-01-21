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ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области
ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023
ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области
Кладбище в Пологовском районе Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, повреждены десятки надгробий, сообщил член... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:57
2023-01-21T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Кладбище в Пологовском районе Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, повреждены десятки надгробий, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми. Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и пострадавших нет", - написал Рогов в Telegram. По его словам, снарядами тяжелых орудий сильно повреждены десятки надгробий. "Вблизи кладбища нет военных объектов и не располагаются воинские подразделения. Данный обстрел - очередной акт террора", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
23:57 21.01.2023 (обновлено: 23:59 21.01.2023)
 
ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области

Член ГСА Рогов: ВСУ обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, оставшиеся после обстрела ВСУ
Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Кладбище в Пологовском районе Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, повреждены десятки надгробий, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми. Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и пострадавших нет", - написал Рогов в Telegram.
По его словам, снарядами тяжелых орудий сильно повреждены десятки надгробий.
"Вблизи кладбища нет военных объектов и не располагаются воинские подразделения. Данный обстрел - очередной акт террора", - подчеркнул Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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