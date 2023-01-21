https://ria.ru/20230121/kherson-1846410807.html

Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей

Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей - РИА Новости, 21.01.2023

Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей

Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, им РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:37

2023-01-21T03:37

2023-01-21T07:47

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 янв – РИА Новости. Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, им приказано стрелять по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв российских военных, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.В начале января в украинском сегменте интернета появился ролик, как украинские боевики якобы подняли украинский флаг на этом острове, занятом российскими войсками. Впоследствии сообщалось, что кадры были сняты в "серой зоне".Корреспондент РИА Новости 5 декабря побывал на острове и убедился, что Большой Потемкин контролировался российскими войсками. Один из военнослужащих в беседе с РИА Новости назвал тот украинский ролик фейком.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html

херсонская область

россия

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины