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Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/kherson-1846410807.html
Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей
Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей - РИА Новости, 21.01.2023
Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей
Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, им РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:37
2023-01-21T07:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 янв – РИА Новости. Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, им приказано стрелять по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв российских военных, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.В начале января в украинском сегменте интернета появился ролик, как украинские боевики якобы подняли украинский флаг на этом острове, занятом российскими войсками. Впоследствии сообщалось, что кадры были сняты в "серой зоне".Корреспондент РИА Новости 5 декабря побывал на острове и убедился, что Большой Потемкин контролировался российскими войсками. Один из военнослужащих в беседе с РИА Новости назвал тот украинский ролик фейком.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
03:37 21.01.2023 (обновлено: 07:47 21.01.2023)
 
Источник: иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей

Снайперы из США и Британии заброшены на остров Большой Потемкин у Херсона убивать жителей

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 янв – РИА Новости. Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники, им приказано стрелять по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв российских военных, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.
"По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией", - сказал собеседник агентства.
В начале января в украинском сегменте интернета появился ролик, как украинские боевики якобы подняли украинский флаг на этом острове, занятом российскими войсками. Впоследствии сообщалось, что кадры были сняты в "серой зоне".
Корреспондент РИА Новости 5 декабря побывал на острове и убедился, что Большой Потемкин контролировался российскими войсками. Один из военнослужащих в беседе с РИА Новости назвал тот украинский ролик фейком.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и других российских регионов в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья были вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны по рубежу Днепра.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
00:16Специальная военная операция на Украине
СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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