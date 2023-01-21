https://ria.ru/20230121/kakhovka-1846439103.html

Украинские войска ночью обстреляли Каховку

Украинские войска ночью обстреляли Каховку - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска ночью обстреляли Каховку

Украинская артиллерия на протяжении ночи обстреливала Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:51

2023-01-21T11:51

2023-01-21T11:51

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв - РИА Новости. Украинская артиллерия на протяжении ночи обстреливала Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и Таврийска, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. Также, по информации экстренных служб, ночью со стороны украинских войск артиллерийскому обстрелу подверглось село Новая Збурьевка в Скадовском районе Херсонской области. В пятницу украинские войска обстреливали город Алёшки и его окрестности. "Вчера днем ВСУ выпустили по городу Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По селу Васильковое (в районе города Алёшки) - 6 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом", - сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область