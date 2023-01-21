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Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинские войска ночью обстреляли Каховку - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Украинская артиллерия на протяжении ночи обстреливала Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:51
2023-01-21T11:51
2023-01-21T11:51
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв - РИА Новости. Украинская артиллерия на протяжении ночи обстреливала Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и Таврийска, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. Также, по информации экстренных служб, ночью со стороны украинских войск артиллерийскому обстрелу подверглось село Новая Збурьевка в Скадовском районе Херсонской области. В пятницу украинские войска обстреливали город Алёшки и его окрестности. "Вчера днем ВСУ выпустили по городу Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По селу Васильковое (в районе города Алёшки) - 6 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом", - сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Украинские войска ночью обстреляли Каховку
Экстренные службы: ВСУ ночью выпустили 25 снарядов из артиллерии по Каховке и Таврийску
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв - РИА Новости. Украинская артиллерия на протяжении ночи обстреливала Каховский район Херсонской области, выпустив 25 снарядов по гражданской инфраструктуре Каховки и Таврийска, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.
"В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру городов Таврийск и Каховка, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Также, по информации экстренных служб, ночью со стороны украинских войск артиллерийскому обстрелу подверглось село Новая Збурьевка в Скадовском районе Херсонской области.
В пятницу украинские войска обстреливали город Алёшки и его окрестности.
"Вчера днем ВСУ выпустили по городу Алешки 11 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. По селу Васильковое (в районе города Алёшки) - 6 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом", - сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.