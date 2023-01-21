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МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе - РИА Новости, 21.01.2023
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МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе
МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе - РИА Новости, 21.01.2023
МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в ответ на заявление Анкары о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии в Европе,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:21
2023-01-21T21:21
в мире
хулуси акар
турция
швеция
анкара (провинция)
нато
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в ответ на заявление Анкары о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии в Европе, заявил, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. "Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует далеко идущая свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я сам поддерживаем высказанные убеждения", - написал глава шведского МИД на своей странице в Twitter. В субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала. Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
https://ria.ru/20230121/turtsiya-1846481856.html
https://ria.ru/20201101/erdogan-1582576603.html
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анкара (провинция)
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в мире, хулуси акар, турция, швеция, анкара (провинция), нато
В мире, Хулуси Акар, Турция, Швеция, Анкара (провинция), НАТО
21:21 21.01.2023
 
МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе

МИД Швеции: правительство не поддерживает исламофобию, но в стране свобода самовыражения

CC BY-SA 3.0 / Holger.Ellgaard / Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме
Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Holger.Ellgaard /
Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в ответ на заявление Анкары о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии в Европе, заявил, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.
Вид на столицу Турции Анкару - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 17:07
Эксперт РАН прокомментировал отмену визита главы Минобороны Швеции в Турцию
"Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует далеко идущая свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я сам поддерживаем высказанные убеждения", - написал глава шведского МИД на своей странице в Twitter.
В субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября 2020, 23:03
Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
 
В миреХулуси АкарТурцияШвецияАнкара (провинция)НАТО
 
 
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