https://ria.ru/20230121/islamofobiya-1846511073.html

МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе

МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе - РИА Новости, 21.01.2023

МИД Швеции отреагировал на заявления Турции об исламофобии в Европе

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в ответ на заявление Анкары о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии в Европе,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T21:21

2023-01-21T21:21

2023-01-21T21:21

в мире

хулуси акар

турция

швеция

анкара (провинция)

нато

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в ответ на заявление Анкары о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии в Европе, заявил, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. "Исламофобские провокации ужасны. В Швеции существует далеко идущая свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я сам поддерживаем высказанные убеждения", - написал глава шведского МИД на своей странице в Twitter. В субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала. Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20230121/turtsiya-1846481856.html

https://ria.ru/20201101/erdogan-1582576603.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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в мире, хулуси акар, турция, швеция, анкара (провинция), нато