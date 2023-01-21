https://ria.ru/20230121/intensivnost-1846448662.html
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области
Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:59
2023-01-21T12:59
2023-01-21T12:59
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от города. При этом в Минобороны РФ сообщили в пятницу, что российские военные освободили также село Лобковое, которое находится примерно в 25 километрах от Орехова. "Боевики Зеленского в бессильной злобе, не имея возможности остановить наше продвижение, увеличили интенсивность обстрелов мирных городов в Запорожской области", - сказал Рогов эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, удары наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам. "Они специально кошмарят мирное население", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230121/medvedev-1846445094.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, токмак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Токмак
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области
Рогов: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов городов Запорожской области