https://ria.ru/20230121/gosduma-1846455087.html
Комитет Госдумы изучает обращения по работе банковских сервисов в Telegram
Комитет Госдумы изучает обращения по работе банковских сервисов в Telegram - РИА Новости, 21.01.2023
Комитет Госдумы изучает обращения по работе банковских сервисов в Telegram
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку изучает поступающие обращения в связи с работой банковских сервисов в Telegram и при необходимости предложит поправки в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:56
2023-01-21T13:56
2023-01-21T13:56
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку изучает поступающие обращения в связи с работой банковских сервисов в Telegram и при необходимости предложит поправки в закон, согласно которому с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры ограничена, заявил РИА Новости глава этого комитета Анатолий Аксаков. "Есть обращения, мы их сейчас изучаем с тем, чтобы, если будет необходимость, то внесем поправки, чтобы до 1 марта поменять", - ответил он на вопрос агентства о работе банковских сервисов в данном мессенджере после 1 марта. Ранее в субботу в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В минувший четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.
https://ria.ru/20230121/telegram-1846435948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий аксаков, telegram, госдума рф, втб, технологии
Россия, Анатолий Аксаков, Telegram, Госдума РФ, ВТБ, Технологии
Комитет Госдумы изучает обращения по работе банковских сервисов в Telegram
Комитет Госдумы изучает обращения банков по Telegram, может внести поправки в закон