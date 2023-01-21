https://ria.ru/20230121/gazprom-1846433427.html
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем - РИА Новости, 21.01.2023
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:55
2023-01-21T10:55
2023-01-21T10:55
общество
технологии
владимир путин
россия
газпром-медиа холдинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_25389fc87727bd45dc1ed98bd996a9f4.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 25-летием основания компании "Газпром-Медиа Холдинг". За четверть века ваш холдинг прошёл большой, насыщенный путь, объединил под своей эгидой популярные телеканалы и радиостанции, печатные СМИ и интернет-платформы, и сегодня он по праву считается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в отечественной медиаиндустрии", - говорится в сообщении. Путин отметил, что компания не останавливается на достигнутом, широко внедряя новейшие технологии. По его словам, такой грамотный, современный подход помогает "Газпром-Медиа Холдингу" уверенно развиваться, воплощать в жизнь новостные, аналитические, просветительские, развлекательные проекты. Также президент пожелал компании ярких свершений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230119/pitalev-1846114550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5b30d2b03a8f9f522da3955c050e2900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владимир путин, россия, газпром-медиа холдинг
Общество, Технологии, Владимир Путин, Россия, Газпром-Медиа Холдинг
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием и отметил их успех в медиаиндустрии
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 25-летием основания компании "Газпром-Медиа Холдинг". За четверть века ваш холдинг прошёл большой, насыщенный путь, объединил под своей эгидой популярные телеканалы и радиостанции, печатные СМИ и интернет-платформы, и сегодня он по праву считается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в отечественной медиаиндустрии", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что компания не останавливается на достигнутом, широко внедряя новейшие технологии. По его словам, такой грамотный, современный подход помогает "Газпром-Медиа Холдингу" уверенно развиваться, воплощать в жизнь новостные, аналитические, просветительские, развлекательные проекты.
Также президент пожелал компании ярких свершений и всего наилучшего.