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Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем - РИА Новости, 21.01.2023
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Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем - РИА Новости, 21.01.2023
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:55
2023-01-21T10:55
общество
технологии
владимир путин
россия
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 25-летием основания компании "Газпром-Медиа Холдинг". За четверть века ваш холдинг прошёл большой, насыщенный путь, объединил под своей эгидой популярные телеканалы и радиостанции, печатные СМИ и интернет-платформы, и сегодня он по праву считается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в отечественной медиаиндустрии", - говорится в сообщении. Путин отметил, что компания не останавливается на достигнутом, широко внедряя новейшие технологии. По его словам, такой грамотный, современный подход помогает "Газпром-Медиа Холдингу" уверенно развиваться, воплощать в жизнь новостные, аналитические, просветительские, развлекательные проекты. Также президент пожелал компании ярких свершений и всего наилучшего.
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общество, технологии, владимир путин, россия, газпром-медиа холдинг
Общество, Технологии, Владимир Путин, Россия, Газпром-Медиа Холдинг
10:55 21.01.2023
 
Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем

Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием и отметил их успех в медиаиндустрии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 25-летием основания компании "Газпром-Медиа Холдинг". За четверть века ваш холдинг прошёл большой, насыщенный путь, объединил под своей эгидой популярные телеканалы и радиостанции, печатные СМИ и интернет-платформы, и сегодня он по праву считается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в отечественной медиаиндустрии", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что компания не останавливается на достигнутом, широко внедряя новейшие технологии. По его словам, такой грамотный, современный подход помогает "Газпром-Медиа Холдингу" уверенно развиваться, воплощать в жизнь новостные, аналитические, просветительские, развлекательные проекты.
Также президент пожелал компании ярких свершений и всего наилучшего.
Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ОбществоТехнологииВладимир ПутинРоссияГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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