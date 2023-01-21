https://ria.ru/20230121/gazprom-1846433427.html

Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем

Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем - РИА Новости, 21.01.2023

Путин поздравил "Газпром-Медиа Холдинг" с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:55

2023-01-21T10:55

2023-01-21T10:55

общество

технологии

владимир путин

россия

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Газпром-Медиа Холдинг" с 25-летием, отметив их успех в отечественной медиаиндустрии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 25-летием основания компании "Газпром-Медиа Холдинг". За четверть века ваш холдинг прошёл большой, насыщенный путь, объединил под своей эгидой популярные телеканалы и радиостанции, печатные СМИ и интернет-платформы, и сегодня он по праву считается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в отечественной медиаиндустрии", - говорится в сообщении. Путин отметил, что компания не останавливается на достигнутом, широко внедряя новейшие технологии. По его словам, такой грамотный, современный подход помогает "Газпром-Медиа Холдингу" уверенно развиваться, воплощать в жизнь новостные, аналитические, просветительские, развлекательные проекты. Также президент пожелал компании ярких свершений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230119/pitalev-1846114550.html

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общество, технологии, владимир путин, россия, газпром-медиа холдинг