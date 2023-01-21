09:38 21.01.2023 (обновлено: 12:52 21.01.2023)
В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины
FT: депутата Штрак-Циммерман встревожило заявление Минобороны ФРГ о танках Leopard для ВСУ
© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий, приводит издание Financial Times слова главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы подсчитать наши запасы танков Leopard только сейчас, спустя 11 месяцев (с начала спецоперации. — Прим. ред.)", — сказала она.
Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.
Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.