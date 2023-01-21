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В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины - РИА Новости, 21.01.2023
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В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины
В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины - РИА Новости, 21.01.2023
В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины
Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:38
2023-01-21T12:52
в мире
олаф шольц
германия
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евросоюз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий, приводит издание Financial Times слова главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
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в мире, олаф шольц, германия, украина, берлин (город), евросоюз, m1 abrams, россия
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, Берлин (город), Евросоюз, M1 Abrams, Россия
09:38 21.01.2023 (обновлено: 12:52 21.01.2023)
 
В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины

FT: депутата Штрак-Циммерман встревожило заявление Минобороны ФРГ о танках Leopard для ВСУ

© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий, приводит издание Financial Times слова главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы подсчитать наши запасы танков Leopard только сейчас, спустя 11 месяцев (с начала спецоперации. — Прим. ред.)", — сказала она.

Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.

Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
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В миреОлаф ШольцГерманияУкраинаБерлин (город)ЕвросоюзM1 AbramsРоссия
 
 
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