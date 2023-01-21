https://ria.ru/20230121/frg-1846426461.html

В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины

В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины - РИА Новости, 21.01.2023

В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины

Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:38

2023-01-21T09:38

2023-01-21T12:52

в мире

олаф шольц

германия

украина

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard, чтобы выяснить, сколько боевых машин можно передать Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий, приводит издание Financial Times слова главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846423042.html

германия

украина

берлин (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, германия, украина, берлин (город), евросоюз, m1 abrams, россия