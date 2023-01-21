https://ria.ru/20230121/frantsiya-1846410127.html

Экс-госсекретарь Франции осудил поставки Западом оружия Украине

Экс-госсекретарь Франции осудил поставки Западом оружия Украине - РИА Новости, 21.01.2023

Экс-госсекретарь Франции осудил поставки Западом оружия Украине

Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению, считает французский политик Пьер Лелуш, занимавший пост... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:04

2023-01-21T03:04

2023-01-21T05:08

в мире

николя саркози

олаф шольц

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ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению, считает французский политик Пьер Лелуш, занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Саркози.В статье, опубликованной в пятницу в издании Monde, Лелуш отметил, что озвученный 6 января США план помощи Украине – 3 миллиарда долларов в дополнение к уже выделенным 25 миллиардам на вооружение, поставки систем ПВО Patriot, бронемашин и в скором времени, вероятно, тяжелых танков – означает не что иное, как "переход от помощи Украине в обороне к наступательным действиям".По мнению автора, в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2, "чтобы избежать потенциально опасного шага к эскалации с Россией".В то же время остальные европейские страны все ближе к тому, чтобы стать "соучастниками военных действий".Однако, как отметил Лелуш, перед лицом этого риска полное отсутствие дебатов по поводу возможного дипломатического решения конфликта "ошеломляюще"."Любое мнение, отличное от безусловной поддержки Украины, автоматически делает его автора виновным в путинизме и предательстве… Однако не пора ли задаться вопросом об окончании войны?" - написал бывший политик.Лелуш напомнил, что Шарль де Голль, при котором Франция в 1966 году вышла из НАТО, "был одержим риском видеть Францию, ядерную державу, втянутой в конфликт, который она не в состоянии контролировать"."Какого рода стыд перед Атлантикой заставляет нас сегодня заглушить любые дискуссии о рисках эскалации, которыми нельзя пренебрегать? Стоит ли поддерживать Украину, рискуя в любой момент попасть в порочный круг, как в 1914-м, дополнительно рискуя подорвать нашу экономику и общественный порядок?" - задался вопросом автор.По его мнению, необходимо искать дипломатические решения выхода из конфликта на Украине, предоставив гарантии безопасности обеим сторонам."Очень жаль, что (президент Франции Эммануэль) Макрон, который не так давно говорил о Франции как о "державе компромисса", кажется, позабыл об этом, полностью подпав вод влияние Америки", - заключил Лелуш.Пьер Лелуш являлся государственным секретарем по делам Европы в правительстве Николя Саркози (2009-2010), а затем государственным секретарем по делам внешней торговли (2010-2012).

https://ria.ru/20230104/bronemashiny-1843082410.html

https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846275095.html

https://ria.ru/20230112/tekhnika-1844386235.html

украина

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в мире, николя саркози, олаф шольц, шарль де голль, украина, франция, сша, нато