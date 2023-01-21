https://ria.ru/20230121/flightradar-1846409186.html

В небе над Украиной заметили неопознанный летательный аппарат

В небе над Украиной заметили неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 21.01.2023

В небе над Украиной заметили неопознанный летательный аппарат

В небе над югом Украины заметили неопознанный летательный аппарат, это следует данных сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T02:13

2023-01-21T02:13

2023-01-21T02:13

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украина

николаевская область

одесская область

кировоградская область

молдавия

flightradar24

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В небе над югом Украины заметили неопознанный летательный аппарат, это следует данных сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.По информации сервиса, аппарат около 15:30 по московскому времени, предположительно, поднялся в воздух в районе населенного пункта Новый Буг, Николаевская область, после чего направился в сторону Одесской области.Затем воздушное судно "отметилось" вблизи границы с Молдавией, проследовав до прибрежного поселка Тузлы, развернулось в сторону поселка городского типа Сарата и начало следовать над приграничным пространством, минуя Тирасполь.Затем воздушное судно продолжило полет над украинской территорией вблизи с молдавской границей.В районе 21 часа по московскому времени неопознанный летательный аппарат находился в воздушном пространстве над территорией Кировоградской области Украины, граничащей с Николаевской областью, откуда, предположительно, начался маршрут. После этого воздушное судно перестало отслеживаться на Flightradar.Его средняя скорость составила чуть более 200 километров в час.Как следует из данных Flightradar, воздушное судно передавало неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования.Транспондеры, установленные на борту самолета, используются для идентификации авиадиспетчером воздушного судна. Они отвечают на запрос вторичного локатора диспетчерской службы четырехзначным кодом. Этот код предварительно выдается диспетчером и выставляется пилотом судна на панели управления транспондера. Диспетчер на мониторе локатора видит отметку о положении воздушного судна, вместе с кодом.

https://ria.ru/20221212/bespilotnik-1838190541.html

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в мире, украина, николаевская область, одесская область, кировоградская область, молдавия, flightradar24