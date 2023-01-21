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В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором

В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором - РИА Новости, 21.01.2023

В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло "создать дискомфорт" для местных жителей и беженцев РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T01:23

2023-01-21T01:23

2023-01-21T03:47

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло "создать дискомфорт" для местных жителей и беженцев с Украины, сообщила газета Dagbladet.Двое моряков сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы "могли принять за военную форму", в результате россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей. – ред.).Прокурор Мартина Месло в беседе с Dagbladet объяснила, что данное решение было принято в соответствии со статьей норвежского уголовного кодекса, касающейся "неправомерного использования униформы". По ее утверждению, камуфляжную одежду с триколором "можно принять за российскую военную форму", что якобы "может создать страх и дискомфорт" для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе.Месло также заявила, что российские суда считаются в Норвегии "угрозой безопасности", по этой причине им разрешено заходить только в три порта, это стало одной из причин, по которой россиянам выписали штраф. Прокурор признала, что ношение камуфляжной одежды "в целом" не является незаконным, но добавила, что раньше российские рыбаки "не использовали такую одежду".Норвежский адвокат Бернт Хейберг, комментируя Dagbladet данный случай, указал на незаконность действий полиции. Он предположил, что местные правоохранители "зашли слишком далеко". По его словам, это совершенно новая практика для полиции, и ранее он "никогда не видел ничего подобного"."Конечно, финский моряк не был бы оштрафован за это (униформу с флагом страны. – ред.), так что мы должны оставаться в рамках тех же принципов верховенства права, которые применяются", — подчеркнул Хейберг, выразив надежду, что это единичный случай, а также посоветовав россиянам обжаловать штрафы в суде.В октябре прошлого года власти Норвегии ограничили российским рыболовным судам доступ в порты, открытыми остаются только три из них на севере страны. Как заявляла министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, ограничения вводятся по причине того, что Норвегия не хочет быть транзитной страной для российских судов. Также Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.

https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html

https://ria.ru/20221219/norvegiya-1839759653.html

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в мире, норвегия, киркенес, украина, россия