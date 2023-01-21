Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/flag-1846407220.html
В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором
В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором - РИА Новости, 21.01.2023
В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором
В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло "создать дискомфорт" для местных жителей и беженцев РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T01:23
2023-01-21T03:47
в мире
норвегия
киркенес
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590539735_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_90058e4288baba70a669b52674bcb25a.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло "создать дискомфорт" для местных жителей и беженцев с Украины, сообщила газета Dagbladet.Двое моряков сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы "могли принять за военную форму", в результате россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей. – ред.).Прокурор Мартина Месло в беседе с Dagbladet объяснила, что данное решение было принято в соответствии со статьей норвежского уголовного кодекса, касающейся "неправомерного использования униформы". По ее утверждению, камуфляжную одежду с триколором "можно принять за российскую военную форму", что якобы "может создать страх и дискомфорт" для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе.Месло также заявила, что российские суда считаются в Норвегии "угрозой безопасности", по этой причине им разрешено заходить только в три порта, это стало одной из причин, по которой россиянам выписали штраф. Прокурор признала, что ношение камуфляжной одежды "в целом" не является незаконным, но добавила, что раньше российские рыбаки "не использовали такую одежду".Норвежский адвокат Бернт Хейберг, комментируя Dagbladet данный случай, указал на незаконность действий полиции. Он предположил, что местные правоохранители "зашли слишком далеко". По его словам, это совершенно новая практика для полиции, и ранее он "никогда не видел ничего подобного"."Конечно, финский моряк не был бы оштрафован за это (униформу с флагом страны. – ред.), так что мы должны оставаться в рамках тех же принципов верховенства права, которые применяются", — подчеркнул Хейберг, выразив надежду, что это единичный случай, а также посоветовав россиянам обжаловать штрафы в суде.В октябре прошлого года власти Норвегии ограничили российским рыболовным судам доступ в порты, открытыми остаются только три из них на севере страны. Как заявляла министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, ограничения вводятся по причине того, что Норвегия не хочет быть транзитной страной для российских судов. Также Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
https://ria.ru/20221219/norvegiya-1839759653.html
норвегия
киркенес
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590539735_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b2678846cdc1f9b42d13b0c3fb5bc54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, киркенес, украина, россия
В мире, Норвегия, Киркенес, Украина, Россия
01:23 21.01.2023 (обновлено: 03:47 21.01.2023)
 
В Норвегии оштрафовали россиян за "пугающую" одежду с триколором

Dagbladet: в Норвегии оштрафовали на 5 тысяч крон моряков из России за одежду с триколором

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкКиркенес
Киркенес - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Киркенес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны, что якобы могло "создать дискомфорт" для местных жителей и беженцев с Украины, сообщила газета Dagbladet.
Двое моряков сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы "могли принять за военную форму", в результате россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей. – ред.).
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 03:50
Стало известно, для чего Польше нужна гротескная русофобия
Прокурор Мартина Месло в беседе с Dagbladet объяснила, что данное решение было принято в соответствии со статьей норвежского уголовного кодекса, касающейся "неправомерного использования униформы". По ее утверждению, камуфляжную одежду с триколором "можно принять за российскую военную форму", что якобы "может создать страх и дискомфорт" для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе.
Месло также заявила, что российские суда считаются в Норвегии "угрозой безопасности", по этой причине им разрешено заходить только в три порта, это стало одной из причин, по которой россиянам выписали штраф. Прокурор признала, что ношение камуфляжной одежды "в целом" не является незаконным, но добавила, что раньше российские рыбаки "не использовали такую одежду".
Норвежский адвокат Бернт Хейберг, комментируя Dagbladet данный случай, указал на незаконность действий полиции. Он предположил, что местные правоохранители "зашли слишком далеко". По его словам, это совершенно новая практика для полиции, и ранее он "никогда не видел ничего подобного".
"Конечно, финский моряк не был бы оштрафован за это (униформу с флагом страны. – ред.), так что мы должны оставаться в рамках тех же принципов верховенства права, которые применяются", — подчеркнул Хейберг, выразив надежду, что это единичный случай, а также посоветовав россиянам обжаловать штрафы в суде.
В октябре прошлого года власти Норвегии ограничили российским рыболовным судам доступ в порты, открытыми остаются только три из них на севере страны. Как заявляла министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, ограничения вводятся по причине того, что Норвегия не хочет быть транзитной страной для российских судов. Также Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.
США и Евросоюз усилили санкционное и политическое давление на Россию из-за спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов. Кроме того, в некоторых государствах Запада зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии.
По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западная русофобия — это не что иное, как проявления расизма.
Рождественская ярмарка в Стокгольме, Швеция - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 16:06Туризм
СМИ: Норвегия почти прекратила выдавать визы россиянам
 
В миреНорвегияКиркенесУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала