https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России

В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России - РИА Новости, 21.01.2023

В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России

Страны Европы сильно рискуют, ужесточая санкции против российской нефти, пишет Bloomberg. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:10

2023-01-21T12:10

2023-01-21T14:14

экономика

владимир путин

цены на нефть

европа

россия

сша

евросоюз

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Страны Европы сильно рискуют, ужесточая санкции против российской нефти, пишет Bloomberg.Так, по словам автора статьи Джека Виттельса, ограничения на поставки дизельного топлива могут ударить по экономикам ЕС и усложнить задачу по сдерживанию инфляции.Обозреватель отметил, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизтоплива в ЕС."В 2022 году из российских портов было отгружено около 220 миллионов баррелей — этого достаточно, чтобы заполнить около 14 тысяч олимпийских бассейнов", — пишет он.Страны Европы закупают значительные объемы дизельного топлива — по информации западных СМИ, в декабре поставки оказались рекордными с 2016 года, причем около половины пришлось на Россию. Эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов по морю вступит в силу 5 февраля.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230121/minfin-1846406774.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

европа

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, цены на нефть, европа, россия, сша, евросоюз