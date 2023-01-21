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В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России - РИА Новости, 21.01.2023
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В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России
В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России - РИА Новости, 21.01.2023
В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России
Страны Европы сильно рискуют, ужесточая санкции против российской нефти, пишет Bloomberg. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:10
2023-01-21T14:14
экономика
владимир путин
цены на нефть
европа
россия
сша
евросоюз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Страны Европы сильно рискуют, ужесточая санкции против российской нефти, пишет Bloomberg.Так, по словам автора статьи Джека Виттельса, ограничения на поставки дизельного топлива могут ударить по экономикам ЕС и усложнить задачу по сдерживанию инфляции.Обозреватель отметил, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизтоплива в ЕС."В 2022 году из российских портов было отгружено около 220 миллионов баррелей — этого достаточно, чтобы заполнить около 14 тысяч олимпийских бассейнов", — пишет он.Страны Европы закупают значительные объемы дизельного топлива — по информации западных СМИ, в декабре поставки оказались рекордными с 2016 года, причем около половины пришлось на Россию. Эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов по морю вступит в силу 5 февраля.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230121/minfin-1846406774.html
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экономика, владимир путин, цены на нефть, европа, россия, сша, евросоюз
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Европа, Россия, США, Евросоюз
12:10 21.01.2023 (обновлено: 14:14 21.01.2023)
 
В США рассказали, чем рискует Европа, выступая против России

Обозреватель Bloomberg: Европа идет на большой риск, ужесточая санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Страны Европы сильно рискуют, ужесточая санкции против российской нефти, пишет Bloomberg.
Так, по словам автора статьи Джека Виттельса, ограничения на поставки дизельного топлива могут ударить по экономикам ЕС и усложнить задачу по сдерживанию инфляции.

"Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки", — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизтоплива в ЕС.
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"В 2022 году из российских портов было отгружено около 220 миллионов баррелей — этого достаточно, чтобы заполнить около 14 тысяч олимпийских бассейнов", — пишет он.
Страны Европы закупают значительные объемы дизельного топлива — по информации западных СМИ, в декабре поставки оказались рекордными с 2016 года, причем около половины пришлось на Россию. Эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов по морю вступит в силу 5 февраля.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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