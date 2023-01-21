https://ria.ru/20230121/dtp-1846523165.html
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП - РИА Новости, 21.01.2023
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:04
2023-01-21T21:04
2023-01-21T23:54
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из шести, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ведомство рекомендует объезжать этот участок. Кроме того, уточняется информация о пострадавших. Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.
https://ria.ru/20230121/dtp-1846498063.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
21:04 21.01.2023 (обновлено: 23:54 21.01.2023)
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП
Дептранс Москвы: на МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП, движение осложнено