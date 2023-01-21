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На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП - РИА Новости, 21.01.2023
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На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП - РИА Новости, 21.01.2023
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:04
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происшествия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из шести, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ведомство рекомендует объезжать этот участок. Кроме того, уточняется информация о пострадавших. Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.
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Происшествия, Авто
21:04 21.01.2023 (обновлено: 23:54 21.01.2023)
 
На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП

Дептранс Москвы: на МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП, движение осложнено

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из шести, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 72-го километра МКАД (в районе Новокуркинского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей ... Заняты две полосы из шести", – говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует объезжать этот участок. Кроме того, уточняется информация о пострадавших.
Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.
ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне 28-го километра МКАД - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
 
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