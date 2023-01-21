https://ria.ru/20230121/dtp-1846523165.html

На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП

На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП - РИА Новости, 21.01.2023

На МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло ДТП

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T21:04

2023-01-21T21:04

2023-01-21T23:54

происшествия

авто

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Движение осложнено на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП, заняты две полосы из шести, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ведомство рекомендует объезжать этот участок. Кроме того, уточняется информация о пострадавших. Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.

https://ria.ru/20230121/dtp-1846498063.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто