https://ria.ru/20230121/dtp-1846498063.html

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 21.01.2023

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:02

2023-01-21T19:02

2023-01-21T19:09

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 28-го километра МКАД (развязка с М-4) произошла авария с участием нескольких автомобилей ... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осложнено. Ведомство рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва