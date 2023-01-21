https://ria.ru/20230121/dtp-1846498063.html
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 21.01.2023
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:02
2023-01-21T19:02
2023-01-21T19:09
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 28-го километра МКАД (развязка с М-4) произошла авария с участием нескольких автомобилей ... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осложнено. Ведомство рекомендует выбирать альтернативные маршруты.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
19:02 21.01.2023 (обновлено: 19:09 21.01.2023)
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На внешней стороне 28-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей